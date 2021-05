vor 19 Min.

Aystetten setzt Rotstift an und investiert trotzdem

Plus Sinkende Steuereinnahmen und weniger Geld vom Staat: Aystetten muss dieses Jahr den Rotstift ansetzen, kann aber dennoch in wichtige Projekte investieren.

Von Marco Keitel

Der Konjunktureinbruch durch die Corona-Pandemie geht an Aystetten nicht spurlos vorüber. Die Gemeinde muss dieses Jahr auf seine Rücklagen zugreifen, um laufende Kosten decken zu können. 328.700 Euro wandern deshalb vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt. Bürgermeister Peter Wendel erklärt am Donnerstag im Gemeinderat: "Der Verwaltungshaushalt hat nicht genügend Einnahmen." In seiner Amtszeit musste der Ort bisher nie für Verwaltungskosten an die Rücklagen gehen.

