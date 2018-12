20.12.2018

Aystetter Kinder singen für arme Straßenkinder in Nepal

KidzClub7 gibt ein Benefizkonzert im Haus Sankt Martin. Projekt einer Augsburger Familie wird unterstützt

Kinder musizieren für Kinder: Das war Sinn der Benefizaktion Kidz4Kidz, bei der die Aystetter Kinderband KidzClub7 unter der Leitung von Frieder Morgenstern und der Kinderchor der Pfarrei Sankt Martin unter der Leitung von Petra Häring ein Weihnachtskonzert im Haus St. Martin gaben. Bei freiem Eintritt wurde um Spenden für das Projekt Billy‘s House of Hope, ein Haus für Straßenkinder in Nepal, gesammelt.

So brachten 30 Kinder mit Unterstützung von erwachsenen Instrumentalisten moderne Songs und traditionelle Weihnachtslieder zur Aufführung. An dem Nachmittag sollten die Eltern Kathy und Marco Maass aus Augsburg mit einem Projekt für ihre verstorbene Tochter Billy unterstützt werden. Diese war 2015 im Alter von 24 Jahren bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Billy wollte bereits als Schülerin für benachteiligte Menschen, vor allem für hilflose Kinder, etwas tun. „Deshalb haben wir als Familie beschlossen, dieses Anliegen für sie umzusetzen“, so Kathy Maass.

Billy’s House of Hope wird ein Haus für Straßenkinder in Nepal, einem der ärmsten Länder der Erde. Dort erhalten sie medizinische Hilfe, eine Grundversorgung und können eine kindgerechte Zeit verbringen. Für das House of Hope gibt es bereits einen Bauplan und ein Grundstück neben einem bereits existierenden Kinderdorf. Wenn die benötigten 50000 Euro zusammen sind, kann mit dem Bau begonnen werden. Kathy und Marco Maass arbeiten bei ihrem Projekt mit dem Verein Namasté, ein Verein für nepalesisch-deutsche Hilfe in Aalen, zusammen. Um sich von der zielgerechten Verwendung der Spendengelder selbst zu überzeugen, ist Kathy Maass im März diesen Jahres gemeinsam mit der Vorsitzenden des Vereins nach Nepal gefahren.

Im Foyer des Haus St. Martin konnten Interessierte an einem Infostand Fotos und Informationen zu dem Projekt Billy’s House of Hope erhalten. Daneben gab es auch einen Stand für das leibliche Wohl, alles gegen eine Spende für das Projekt. (anhil)

