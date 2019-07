vor 44 Min.

Azubis stellen ihre Berufe vor

Interessierte konnten sich im Industriepark Gersthofen informieren

Von Sonja Diller

Könnte das Chemielabor der richtige Arbeitsplatz sein? Oder ist eher etwas mehr Technik in Ergänzung zur Naturwissenschaft gewünscht? Dann hätte die MVV Industriepark Gersthofen den Chemikanten als einen von insgesamt neun Ausbildungsberufen im Angebot.

Rund 150 Besucher kamen zum Ausbildungsabend in den Industriepark und ließen sich von jungen Leuten, die bereits eine Ausbildung absolvieren, einen Einblick in deren Ausbildungsablauf und Berufsbild geben. In Lehrlaboren und Ausbildungswerkstätten haben die künftigen Facharbeiter parallel zu Berufsschule und der betrieblichen Arbeit viele Möglichkeiten, die Ausbildungsinhalte im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. Auf dem Arbeitsmarkt haben die Fachleute beste Aussichten, weiß Ingrid Knöpfle, die im Industriepark für die Kommunikation zuständig ist. „Die jungen Leute werden uns nach der Ausbildung förmlich aus den Händen gerissen.“ Gut bezahlte Jobs mit Aufstiegschancen gibt es aber nicht nur im Labor, obwohl fünf der zehn Firmen auf dem Gelände sich mit Chemie beschäftigen.

Auch Logistiker, Schlosser, Köche, Fachleute für Werkschutz und sogar Feuerwehrleute werden ausgebildet. Dabei wagen sich immer mehr weibliche Auszubildende an technische Berufe. „Eine sehr erfreuliche Entwicklung“ für Ingrid Knöpfle.

Die Geschäftsführer Heinz Mergel und Holger Amberg sind überzeugt vom Ausbildungskonzept, bei dem die jungen Leute die ersten vier Tage ihrer Ausbildung gemeinsam in einem Einführungsseminar verbringen. „Dabei steht das Kennenlernen, das Gefühl der Zusammengehörigkeit im Vordergrund“, so Mergel. Unterstützung gibt es während der Ausbildung durch zusätzliche Kursangebote. Eine hochwertige Ausbildung ziehe auch motivierte Auszubildende an, sind die Geschäftsführer überzeugt. Der Beweis: Durchfaller bei den Abschlussprüfungen gibt es nicht. „Wir haben eine 100-prozentige Erfolgsquote“, so Mergel.

Themen Folgen