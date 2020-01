10:50 Uhr

B2: Gaffer filmen bei Gersthofen einen Unfall auf der Gegenfahrbahn

Nach einem Unfall auf der B2 bei Gersthofen haben Gaffer das Geschehen mit Handys fotografiert und gefilmt. Ein teurer Spaß für die jungen Männer.

Erneut haben Gaffer einen Unfall mit ihren Handys fotografiert und gefilmt. Die beiden 26-jährigen Männer waren am Donnerstag auf der B2 in nördliche Richtung unterwegs, als sie auf Höhe Gersthofen bemerkten, dass ein Auto auf der Gegenfahrbahn in die Leitplanke gekracht war.

Sofort wurden die Smartphones gezückt, was die Polizei jedoch bemerkte. Die Gaffer mussten noch an Ort und Stelle ein Bußgeld von jeweils 100 Euro zahlen. Zu dem Unfall war es gekommen, als eine 29-jährige Autofahrerin, die in Richtung Augsburg unterwegs war, gegen 12.05 Uhr aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße abkam. Sie streifte dabei mit der Fahrzeugseite die rechte Leitplanke.

Gesamtschaden beträgt rund 15.000 Euro

Bei der Berührung erschrak sie und riss das Lenkrad nach links, woraufhin sie in die Mittelleitplanke krachte. Die junge Frau musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden, das Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf rund 15.000 geschätzt. (thia)

