16:51 Uhr

B2 nach Unfall bei Stettenhofen gesperrt

Auf der B2 bei Stettenhofen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall. Die Fahrbahn ist in Richtung Augsburg komplett gesperrt, es gibt Stau.

Gegen 16.20 Uhr ist es am Donnerstag auf der B2 in Richtung Augsburg bei Stettenhofen zu einem Unfall gekommen. Nach Auskunft der Polizei sind mindestens ein PKW und ein Motorradfahrer in den Unfall verwickelt.

Die B2 ist in Richtung Augsburg laut Polizei komplett gesperrt, wie lange ist noch nicht absehbar. Genauere Angaben zu dem Unfall kann die Polizei zu dem Zeitpunkt noch nicht machen. (AZ)

