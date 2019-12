vor 4 Min.

B2 stundenlang gesperrt

Am Mittwoch und Donnerstag kracht es. Ein Lkw-Fahrer erleidet einen Schwächeanfall und kommt ins Krankenhaus

Weil ein Lastwagenfahrer einen Schwächeanfall erlitt, ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall auf der B2 gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Biberbach und Meitingen West in Richtung Donauwörth. Der 63-jährige Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Laut Polizei streifte der Mann mit seinem Fahrzeug während seines Anfalls einen weiteren Lastwagen, der gerade überholte. Als der Fahrer die Berührung registrierte, zog er nach rechts. Der 63-Jährige kam mit seinem Laster nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr ein Stück steile Böschung.

Schließlich lenkte er wieder nach links, schoss über beide Fahrbahnen und krachte mit seinem Fahrzeug in die Mittelplanke. Der 63-jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 35000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B2 in Richtung Norden für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Während der Unfallaufnahme beobachteten Polizisten, wie ein 27-jähriger Lkw-Fahrer beim Passieren der Unfallstelle Fotos machte. Er wurde noch vor Ort angehalten und zur Kasse gebeten.

Auch am Donnerstag gab es einen Zusammenstoß auf der B2. Diesmal auf Höhe der Anschlussstelle Langweid, in Fahrtrichtung Augsburg. Zwei Fahrzeuge waren an einem Stauende gegen 6 Uhr Morgens ineinander- gestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Allerdings war die linke Spur blockiert.

Der Verkehr staute sich auf circa zweieinhalb Kilometern bis zur Anschlussstelle Langweid Nord zurück. Die Vollsperre wurde gegen 8.30 Uhr wieder aufgehoben.

Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Auskunft geben. Die beiden Fahrzeuge seine allerdings „heftig beschädigt“, teilte ein Sprecher der Polizei Gersthofen mit. (kinp)

