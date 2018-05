01.06.2018

B300 kurz total gesperrt

Polizei sucht nach Unfallfahrer

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der gestern Nachmittag gegen 15.50 Uhr einen schweren Unfall auf der B300 in Gessertshausen verursacht hat. Der Unbekannte wollte auf der Hauptstraße an der Kreuzung zur Oberschönenfelder Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dessen Fahrer wich aus, geriet ins Schleudern und prallte gegen ein weiteres Auto. Die Fahrerin am Steuer blieb unverletzt. Dafür zog sich das ältere Ehepaar im ausweichenden Wagen mittelschwere Verletzungen zu. In unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber. Für eine Viertelstunde wurde die B300 komplett gesperrt. Nach etwa eineinhalb Stunden waren beide Spuren wieder befahrbar. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10500 Euro. (mcz)

