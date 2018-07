09:19 Uhr

Backofen brennt in Bäckerei - ein Mitarbeiter verletzt

In Gersthofen ist am Samstagnachmittag in einer Gersthofer Bäckerei ein Brotbackofen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte in rund zwei Stunden.

Zu einem Brand kam es am Samstagnachmittag in einer Gersthofer Bäckerei. Wie die Polizei mitteilt, war es im Bereich der Brotbacköfen zu einem Feuer gekommen. Ein Angestellter versuchte noch zu löschen, was jedoch misslang.

Die Feuerwehr war etwa zwei Stunden mit Löscharbeiten beschäftigt und versuchte das Glimmen im Backofen zu unterbinden, was letztlich auch gelang. Wie die Polizei weiter mitteilt, erlitt ein Mitarbeiter eine Rauchvergiftung und musste in das Klinikum Augsburg gebracht werden.

Die genaue Ursache des Brandes steht noch nicht fest, es ist allerdings davon auszugehen, dass es durch im Ofen befindliche Brotrückstände zu dem Feuer kam. Eine genaue Schadenshöhe ist erst nach Begutachtung durch einen Sachverständigen bezifferbar. (AZ)

