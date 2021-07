Bad Neuenahr/Diedorf

BRK im Katastrophengebiet: "Beim Anblick bleibt einem die Sprache weg"

Plus Vier Tage lang versorgt ein Einsatztrupp des Kreisverbands Augsburg-Land die Menschen in Bad Neuenahr. Der Einsatz bringt die Helfer an den Rand ihrer Kräfte.

Von Matthias Schalla

Die gute Nachricht vorneweg. Alle 67 Einsatzkräfte des BRK, die am Samstag aus Schwaben in das Katastrophengebiet nach Rheinland-Pfalz aufgebrochen waren, sind wieder wohlbehalten zurück. Bis Dienstag sorgten sie in Bad Neuenahr für die Verpflegung der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner und vielen Helferinnen und Helfer. Dabei bereiteten sie bis zu 2300 warme Mahlzeiten zweimal am Tag zu. In einem Gebiet, dass größtenteils immer noch ohne fließend Wasser und Strom ist und in dem die gesamte Infrastruktur nach den verheerenden Fluten komplett zerstört wurde. Thomas Rittel aus Diedorf erzählt, wie er den Einsatz erlebte, der nicht nur ihn an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht hat - und teilweise darüber hinaus.

