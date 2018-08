00:38 Uhr

Badeenten, Bähnle und viele Buden

In Welden ist am Wochenende einiges geboten. Das Programm ist bunt. Gäste der Skihaserl-Party können sogar zu Lebensrettern werden

Von Michaela Krämer

Wer am Wochenende Unterhaltung sucht, der sollte Richtung Welden schauen: Dort ist für jeden Geschmack etwas geboten. Wir geben Tipps, wie sich der Besuch optimal gestalten lässt und vor allem welche Höhepunkte die Gäste erwarten.

Gepflegte böhmisch-mährische Blasmusik, Polkas, Walzer und Märsche oder auch Schlager und modernere Stücke werden am Samstag ab 20.30 Uhr beim harmonischen Biergarten gespielt. Geöffnet ist er ab 18 Uhr mit dem Musikverein Marbach. Anschließend übernehmen die Schallermusikanten.

Warum den Sonntag nicht mit einem gemütlichen Frühschoppen beginnen? Die Gelegenheit dazu bietet die Harmoniemusik Welden. Nach der Eröffnung des Markttages mit dem Kirchenzug ist ab 11 Uhr Frühschoppen angesagt. Ab 14 Uhr gibt es Blasmusik mit der Altschwäbischen Dorfmusik, bevor ab 18 Uhr das Fest mit den Schallermusikanten der Harmoniemusik Welden ausklingt.

In der Schloss-, Ganghofer- und Fuggerstraße sind ab 10 Uhr die Buden geöffnet. Es gibt wieder einen Krämermarkt, das Weldenbähnle, ein Badeenten-Rennen, die Vereinsolympiade und im Schulhof Kunst und Handwerk.

schmeckt Historisches präsentiert der Heimatverein ab 10 Uhr: „Ein Blick in Omas Küche“ zeigt den Besuchern im Museum des Heimatvereins Küchengeräte aus früheren Zeiten sowie die Zubereitung von breiten Nudeln und Suppennudeln, die auch angeboten werden. Gezeigt wird außerdem ein altes Kochbuch aus dem Jahr 1921. Zu sehen gibt es übrigens auch einen kompletten Satz der Olympiamedaillen aus den Volksmärschen in den Siebzigerjahren.

Wer am Wochenende nicht auf den Drahtesel steigen will, sondern lieber in alten Bildern schwelgt: „Fahrrad einst und heute“ heißt die Ausstellung auf dem Festplatz mit allerlei Kuriositäten von der Draisine bis hin zum E-Bike. Auch ein Hochrad ist dabei.

Auf dem Festplatz gibt es auch einen Fahrradflohmarkt.

Hinter den alten Mauern ist es gerade im Hochsommer angenehm kühl. Dazu gibt es Kultur: In die Weldener Pfarrkirche beginnt um 15 Uhr eine Führung.

Wer schwimmt am schnellsten? Darum geht es beim Badeenten-Rennen auf der Laugna. Die Veranstaltung ist mittlerweile ein Klassiker in Welden.

Am Samstag und Dienstag ab 21 Uhr darf kräftig gefeiert werden. Cocktailzelte, eine lange Bar und Ü-30-Zelt sowie der Fun-Park und eine Freiluft-Tanz-Area bieten reichlich Abwechslung. Die DJs Gigo’n’Migo, Assaggio und Funky Fink sind am Start.

Die Besucher der Skihaserl-Party können sich als potenzielle Stammzellenspender registrieren lassen. Das geht in Minutenschnelle. Mit einem Wattestäbchen wird ein Abstrich von der Wangenschleimhaut genommen. Die Proben werden im Labor untersucht.

Das kostet Geld. 35 Euro, um genau zu sein. „Wir freuen uns, wenn die jungen Menschen den Labortest aus eigener Tasche zahlen oder sie Sponsoren haben“, sagt Markus Rauwolf, der Vorsitzende des TSV Welden. „Unabhängig davon werden wir es 100 Personen ermöglichen, sich kostenfrei registrieren zu lassen.“ 3500 Euro übernimmt also der TSV Welden für die Tests.

Unter den registrierten Stammzellenspendern gibt es ein Trikot – unterschrieben von den Nationalspielern des Eishockey-Teams – zu gewinnen. Das Trikot ist zudem noch „matchworn“, das heißt, es wurde in einem offiziellen Spiel getragen.

Themen Folgen