vor 5 Min.

Badegäste retten 10-Jährigen vor dem Ertrinken

Dramatische Minuten haben sich an dem Baggersee in Thierhaipten abgespielt

In Thierhaupten geht ein Bub plötzlich unter und taucht nicht mehr auf. Er wollte von einer Badeplattform ans Ufer schwimmen.

Dramatische Minuten am Baggersee in Thierhaupten. Nur dank der schnellen Reaktion seiner Freunde und dem schnellen Eingreifen eines Badegastes konnte am Freitagnachmittag ein zehnjähriger Bub vor dem Ertrinken gerettet werden.

Der Schüler spielte nach Auskunft der Polizei mit seinen Freunden am Baggersee. Dort kletterten sie wieder auf die Badeplattform und sprangen von dort ins Wasser. Das Gerät befand sich dabei zunächst im seichten Wasser. Während des Spielens trieb die Plattform jedoch immer weiter vom Ufer weg. Die Buben mussten daher schwimmen, um wieder an Land zu kommen. Dabei ging der 10-Jährige plötzlich unter.

Bub befand sich mehrere Minuten unter Wasser

Seine Freunde reagierten sofort und verständigten andere Badegäste. Diese setzten sofort einen Notruf ab. Der Bub konnte schließlich von einem der Erwachsenen aus dem Wasser gerettet und an Land gebracht werden. Er befand sich rund fünf bis zehn Minuten unter Wasser und musste reanimiert werden. Glücklicherweise stabilisierte sich daraufhin sein Zustand und ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Kinderklinik nach Augsburg. Der 10-Jährige stammt aus Nigeria und konnte nicht schwimmen. (thia)

