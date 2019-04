Männer aufgepasst: Jetzt bietet sich die Gelegenheit, der Herzensdame ein schönes Geschenk zu machen.

Nötig dafür ist nur ein kleines Bäumchen und ein bisschen Kreativität. So lässt sich schnell ein Maiele basteln, das fast bei jeder Frau Eindruck macht. Der Brauch ist heutzutage nur noch in wenigen Teilen Bayerns zu finden, unter anderem in Schwaben. Das leuchtet ein. So eine Birke kostet ja nichts. Bäumchen statt Brillanten – eine glänzende Idee. Die sparsamen Schwaben sind schon ein findiges Völkchen.

Doch ein bisschen Mühe ist mit einem Maiele schon verbunden. Erst einmal müssen die Bäumchen – in diesem Fall Birken – besorgt werden. Bevor so mancher junge Mann jetzt erst einmal Rat bei Google sucht, sei ihm gesagt, dass Birken die Laubbäume mit weißer Rinde sind. Bitte ja keine Tannen oder gar einen Besen verwenden. Die gelten als Schandmaierle und stellen die Mädchen bloß.

Diese Langfinger sind die schwäbischsten Schwaben

Selbst mit dem Aufstellen des Maiele ist es nicht getan, denn das Bäumchen muss bewacht werden. Immerhin sind in dieser Nacht Diebe unterwegs, die es auf die Liebesbeweise abgesehen haben. Diese Langfinger sind die schwäbischsten Schwaben. Die klauen sich für ihre Herzensdame ein geschmücktes Bäumchen und sparen sich sogar die Arbeit des Schmückens.

