Bäume, Blühstreifen und Schutzzonen für die Natur

Der Landschaftspflegeverband des Landkreises wird 25 Jahre und zieht Bilanz. Konrad Dobler bleibt Vorsitzender

Neuwahlen und die Ehrung der Gründungsmitglieder standen auf dem Programm der Mitgliederversammlung des Landschaftspflegeverbands des Landkreises Augsburg im Landratsamt. Konrad Dobler, der in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt wurde, zog mit Geschäftsführer Werner Burkhart Bilanz über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018/19. Über 206000 Euro wurden in praktische Landschaftspflegemaßnahmen, Naturschutzprojekte, Artenhilfsmaßnahmen und Umweltbildung investiert. Kern der Öffentlichkeitsarbeit war das Umweltbildungsprogramm „Natur erleben an Lech und Wertach“ mit 26 Veranstaltungen. Im von der Kreissparkasse Augsburg gesponserten Projekt „1000 Bäume für die Zukunft“ wurden 35 Bäume in sieben Gemeinden gepflanzt. Auch das Projekt „Farbe ins Einheitsgrün – Blühstreifen auf kommunalen Grünflächen“ kam bei den Partnern gut an. 20 neue Infotafeln wurden an den Ansaatflächen aufgestellt.

Auch beim speziellen Artenschutz kam man ein gutes Stück weiter: Für die seltene Vogel-Azurjungfer wurden Uferhabitate in Thierhaupten geschaffen, und für Kreuzkröte und Gelbbauchunke wurden Fortpflanzungsgewässer in Gersthofen und Großaitingen hergestellt und optimiert.

Im Geschäftsjahr 2019/20 will der Verband 207000 Euro in den praktischen Naturschutz und in die Umweltbildung stecken. Auf dem Programm stehen Erweiterungen von Wald-Wiesenvögelchen-Habitaten in Bobingen und die Erweiterung des Ackerwildkraut-Projekts „Bunte Lechfeldäcker“ in Oberottmarshausen. Dafür stellte die Gemeinde jüngst 1,6 Hektar Ackerland zur Verfügung. Bereits diesen Herbst sollen 37 Blühflächen mit einer Gesamtgröße von über einem Hektar neu hinzukommen. Insgesamt verfügt der Verband über 135 Hektar Biotopkomplexe, die regelmäßig zu pflegen sind. Dazu kommen einige Hundert Kopfweiden und weit über 25 Kilometer Feldhecken. Für die Betreuung der 20 Hektar Rinderweiden in Thierhaupten und Gennach und die sachgerechte Ausführung von Mäh- und Gehölzarbeiten sorgen 20 landwirtschaftliche Betriebe.

Bei den Vorstandswahlen wurden in den Ämtern bestätigt: Konrad Dobler als Vorsitzender, Hans Marz als Erster Stellvertreter, Alois Auer als Zweiter Stellvertreter sowie als Beisitzer Toni Brugger, Bernhard Frey und Johannes Kratzer. Neu ins Gremium gewählt wurden die Beisitzer Dietrich Peter und Sebastian Schollerer. Nicht mehr kandidiert hatten Anneliese Burkhard und Stefan Höpfel.

Als Höhepunkt der Veranstaltung überreichte Landrat Martin Sailer im Namen des Augsburger Kreistages zum 25-jährigen Vereinsbestehen einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Der LPV habe sich zu einem zuverlässigen Partner im Landkreis entwickelt, so der Landrat. Seit 1994 seien insgesamt über 5,5 Millionen Euro in den Erhalt der heimischen Biodiversität investiert worden.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: der Landkreis Augsburg, die Städte Gersthofen und Schwabmünchen, die Märkte Meitingen und Thierhaupten, die Gemeinden Ellgau, Hiltenfingen, Oberottmarshausen, Untermeitingen, Wehringen und Westendorf; weiterhin der Bayerische Bauernverband, der Bund Naturschutz in Bayern, der Landesbund für Vogelschutz, der Kreisverband Augsburg-Land für Gartenbau, das Bündnis 90/Grüne, die Forstbetriebsgemeinschaft Schwabmünchen, die Jägervereinigung Augsburg und die Vereinigung Schwäbischer Schafhalter. Ebenfalls eine Ehrenurkunde erhielten Inge Herz, Lothar Büch, Jürgen Eder, Bernhard Frey und Manfred Helmschrott. (AL)

