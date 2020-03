11.03.2020

Bäume nicht zu retten

Die Grünen weisen Vorwurf zurück

Die Stadtberger Grünen setzen sich „mit Nachdruck für die Bäume in unserem Stadtgebiet ein“, auch für die Am Graben. Dies betont Fabian Münch, Ortssprecher Bündnis 90/Die Grünen. Er reagiert damit auf einen in einem Leserbrief erhobenen Vorwurf, die Stadtberger Grünen hätten sich nicht für die Bäume Am Graben interessiert.

„Unser Antrag für eine Baumfördersatzung wurde erst im Februar im Stadtrat abgelehnt, da die Verwaltung der Ansicht war, dass hier das Landratsamt zuständig sei“, so Münch. Eine Baumschutzverordnung wolle die Stadtberger CSU auch nicht – eine solche hätte die Abholzung Am Graben verhindern können. Die Stadtberger Grünen hätten „alles in unserer Macht Stehende getan, um auf legalem Wege auf die zunächst illegale Abholzung Am Graben hinzuweisen und Öffentlichkeit für die Petition der Anwohner zu erzeugen“.

Das Problem sei, dass die Bäume auf Privatgrund standen und das Landratsamt der Abholzung zugestimmt habe. Münch: „Deshalb konnten wir sie nicht mehr retten.“ (AZ)

Themen folgen