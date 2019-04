Bagger packen die Ambrosia an der B2 an der Wurzel

Plus Die Allergiepflanze Ambrosia entlang der B2 wird ausgebaggert. Das Vorkommen bei Erlingen ist Teil eines Forschungsprojekts und interessiert besonders eine Uni in Wien.

Die Ambrosia-Pflanzen entlang der B2 interessieren mittlerweile auch unsere Nachbarn in Österreich. Genauer gesagt die Studenten und Lehrenden an der Universität für Bodenkultur in Wien. Der Grund: Die gefährlichen Allergiepflanzen, die es an der Bundesstraße auf Höhe Erlingen gibt, zählen zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt dieser Uni mit dem bayerischen Verkehrsministerium.

Kathrin Fändrich, die Sprecherin des Verkehrsministeriums, erklärt: „Der Lehrstuhl dieser Uni ist auf Ambrosiapflanzen spezialisiert.“ Drei Jahr soll nun untersucht werden, wie man dem gefährlichen Unkraut Herr werden kann. Die Pflanze breitet sich rasant aus. Eine Staude kann zwischen 3000 bis 60 000 Samen in ihrem einjährigen Lebenszyklus abwerfen. Deshalb solle auf einem 200 Meter langen Streifen an der B2 bei Meitingen getestet werden, ob mithilfe eines bestimmten Mähzyklus das Wachstum der Pflanze gebremst oder die Ambrosia sogar bekämpft werden kann, erklärt Fändrich. Das werden auch die Autofahrer in Richtung Donauwörth bemerken, wenn es dort häufiger zu Behinderungen wegen Mäharbeiten kommt.

Das Übel an der Wurzel packen

Seit Montag gab es in diesem Bereich eine Baustelle. Auch die hatte mit der Ambrosia zu tun. Dabei wurde die Bankette ausgebuddelt, um das Ambrosia-Übel an der Wurzel zu packen. Wie die Pressesprecherin des Verkehrsministeriums sagte, wird dort auch untersucht, wie weit die Wurzeln der Pflanzen ins Erdreich reichen und wo tief die Samen in der Erde liegen.

Was anschließend mit dem Aushub samt der Allergiepflanze geschieht, weiß Michael Pfünder. Er ist stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei Gersthofen. Er erklärt: „Ein Teil des Bodens wird auf einer Fläche in Nordendorf ausgebreitet, um zu sehen, ob die Ambrosia abstirbt.“ Ein anderer Teil werde in einem Asphaltwerk verbrannt, um herauszufinden, ob die Wurzeln beziehungsweise Samen bei 200 Grad absterben. Ab nächsten Donnerstag werde der Streifen an der B2 wieder begrünt, ehe es verschiedene Mähversuche gibt.

Gefährlich an der Ambrosia sind die Pollen

Die vielen Pflanzen an der B 2 hatte Stefan Nawrath entdeckt. Der Diplombiologe arbeitet im Auftrag des bayerischen Gesundheitsministeriums und beobachtet die Ausbreitung der Ambrosia, die je Pflanze mehrere Tausend Samen produzieren kann. Das Gefährliche an der Ambrosia sind aber die Pollen. Wenn die Pflanze Anfang oder Mitte August zu blühen beginnt, kann sie pro Exemplar bis zu einer Milliarde Pollen freisetzen. Diese zählen zu den stärksten Allergieauslösern. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml erklärte, dass als Reaktion darauf besonders häufig Asthma auftritt. Auch Menschen, die bislang nicht Heuschnupfen oder eine Allergie hatten, können darauf reagieren.

Das Gemeine daran: Bei denjenigen, die bereits eine Allergie gegen heimische Pollen haben, kann es zu einer Ausweitung auf Ambrosia kommen. Da diese Pflanze spät blüht, verlängert sich so die saisonale Leidenszeit der Betroffenen um bis zu zwei Monate.

Abgase verstärken die Aggressivität der Pollen

Da sich das Unkraut vor allem an Straßenrändern wohlfühlt, kommt es zu einer unguten Mischung. Forscher des Helmholtz-Zentrums in München haben herausgefunden, dass Abgase die Aggressivität von Ambrosia-Pollen verstärken. Die Pollen würden eine gesteigerte Allergenmenge aufweisen, wenn die Pflanze stickstoffdioxidhaltigen Abgasen ausgesetzt sei, so das Forschungszentrum in einer Mitteilung. Das bedeutet, dass auch die Pollen der Ambrosia bei Meitingen noch aggressiver sein könnten.

Die Ambrosia ist aber nicht nur für Allergiker gefährlich, sondern auch besonders widerstandsfähig. 2017 wollten Experten der Allergiepflanze mit 100 Grad warmen Wasser den Garaus machen.

Doch die Pflanze kam wieder durch. Die Experten des Bauamtes vermuteten, dass der unebene Boden schuld war. So sei die Hitze nicht gleichmäßig im Erdreich angekommen und einige Pflanzen konnten somit überleben.

