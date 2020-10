06:30 Uhr

Bahn sperrt Strecke nach Donauwörth wegen Bauarbeiten für Stellwerk

Am Bahnhof in Meitingen werden neue Kabel verlegt, die Weichen und Signale mit einem neuen digitalen Stellwerk in Donauwörth verbinden.

Plus Zwischen Herbertshofen und Donauwörth sollen ab Ende des nächsten Jahres alle Weichen und Signale digital gesteuert werden. Dafür werden zurzeit Kabel verlegt.

Von Gunter Oley

Neue Kabel werden derzeit neben den Gleisen im Bahnhof Meitingen verlegt. Für einige Stunden wurde die Langenreichener Straße gesperrt, damit ein Schalthaus und eine Weichenheizstation installiert werden können. Die Arbeiten sind kleine Bausteine in einem großen Modernisierungsprogramm der Bahn, die ihr Streckennetz künftig digital steuern will.

Die Bauarbeiter waren in der vergangenen Woche neben der Bahnunterführung an der Langenreichener Straße in Meitingen am Werk, dort stehen nun zwei neue Schalthäuschen. Etwas weiter in Richtung Bahnhof liegen hinter der Lärmschutzwand neue Signalmasten. Vom Bahnsteig aus sieht man auf der ortsabgewandten Seite des Gleises große Kabeltrommeln, Baufahrzeuge und Transportloren. Die Abdeckplatten für einen parallel zu den Schienen verlaufenden Kabelschacht liegen dort neben diesem Schacht und geben den Blick frei auf mehrere neu verlegte schwarze Kabel. Doch wohin führen sie?

Digitale Steuerung von Herbertshofen bis Donauwörth

Der Bahnhof Meitingen ist nur ein Schauplatz der Bauarbeiten, die aktuell von der Netzsparte der Deutschen Bahn auf der Strecke nach Norden vorangetrieben werden. Am Bahnhof Donauwörth werde seit Februar 2019 ein digitales Stellwerk gebaut, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. Nach dem aktuellen Planungsstand soll es ab November kommenden Jahres die Weichen und Signale auf einem 25 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Herbertshofen und der Einfahrt zum Bahnhof Donauwörth steuern. Es ist das erste digitale Stellwerk, das in Deutschland an einer Hauptstrecke gebaut wird.

Von bisherigen Stellwerken verläuft eine direkte Leitung bis zu jeder Weiche, jedem Signal und jeder Bahnschranke. Bei den ältesten werden die Weichen sogar noch mechanisch mit großen Hebeln und Stahldrähten gestellt. Modernere Anlagen übertragen über lange, dicke Kupferkabel den Strom, mit dem die Geräte betrieben werden.

Bahn will Stellwerkstechnik vereinheitlichen

Mit der sogenannten Digitalen Leit- und Steuerungstechnik (DLST) werden zwischen Stellwerk und den Einrichtungen, die den Bahnbetrieb steuern und überwachen, nur noch Datenpakete ausgetauscht. Die Umsetzung etwa des Befehls zum Umstellen der Weiche übernimmt dann vor Ort ein kleines Steuerelement, es ist nur noch ein dezentraler Stromanschluss nötig. Auch die Rückmeldung über den aktuellen Schaltzustand erfolgt über eine Datenleitung. Das gilt auch für andere Geräte wie etwa die Gleisfreimeldeanlagen, die ermitteln, ob alle Lokomotiven und Waggons einen bestimmten Streckenabschnitt verlassen haben.

Mit der Digitalisierung will die Deutsche Bahn die Stellwerkstechnik schrittweise vereinheitlichen, bundesweit soll dieser Prozess voraussichtlich bis 2035 dauern.

Strecke zwischen Donauwörth und Augsburg wird gesperrt

Bei den Arbeiten an der Langenreichener Straße in der vergangenen Woche wurden ein Schalthaus und die Weichenheizstation mit dem digitalen Stellwerk verbunden. Die neu verlegten schwarzen Kabel stellen die Datenverbindung zur künftigen Steuerzentrale in Donauwörth her. Dafür erfolgen nach Angaben des Bahnsprechers derzeit noch weitere Kabeltiefbauarbeiten.

Diese müssen zum Teil auch direkt vom Gleis aus durchgeführt werden, deshalb wird die Strecke zwischen Donauwörth und Augsburg am Wochenende vom 24. bis 26. Oktober für den Zugverkehr gesperrt. Dann sollen unter anderem auch neue Signale aufgestellt werden.

