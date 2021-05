Diebe in Baiershofen haben schwer zu schleppen

Einen Dampfstrahler haben Unbekannte am Dienstag von einem Firmengelände gestohlen. Das Gerät bringt einiges Gewicht auf die Waage.

Schwer zu schleppen hatten unbekannte Diebe in Baiershofen. Die Täter entwendeten am Dienstag einen Dampfstrahler aus dem Unterstand eines Firmengeländes in der St.-Lonhard-Straße 14.

Nach Auskunft der Polizei handelt es sich um ein Gerät der Marke Kärcher und wiegt etwa 80 Kilogramm. Die Diebe schleppten den Dampfstrahler zunächst in Richtung der Staatsstraße und wuchteten ihn dann über einen Zaun. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 in Verbindung zu setzen. (thia)