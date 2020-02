20.02.2020

Bald ist die Umgebung des Gersthofer Schulzentrums dran

Wegen des Faschings wird nur an zwei Tagen gespült

Von Gerald Lindner

Auch in der Faschingswoche gehen die Spülungen des Trinkwasserleitungsnetzes in Gersthofen weiter – wenn auch in reduziertem Maße. Wichtig: Das Schulzentrum an der Schubertstraße ist in den Faschingsferien betroffen.

Gut 1600 Schüler besuchen das Paul-Klee-Gymnasium und die Anna-Pröll-Schule. Ein ganzer Tag ohne Toilettenspülung wäre eine große Herausforderung. „Deshalb bin ich im Vorfeld an die Stadt Gersthofen herangetreten und haben gebeten, unseren Spültermin in die Faschingswoche zu legen, in welcher kein Unterricht stattfindet“, sagt die Schulleiterin der Anna-Pröll-Schule, Sigrid Puschner. „Ich bin froh, dass das geklappt hat und die Stadt das ermöglicht.“ Sie sei allerdings relativ gelassen an die Sache herangegangen.

Ein Tag schulfrei wäre für Sigrid Puschner die äußerste Lösung gewesen. „Wir hätten uns was einfallenlassen müssen, zum Beispiel Mobiltoiletten aufstellen.“ Die Wasserleitungen, an welche das Schulzentrum angeschlossen ist, sind am Donnerstag, 27. Februar, dran.

Folgende Straßen sind am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. Februar, von der Rohrnetzspülung betroffen (wegen Fasching wird nur an diesen beiden Tagen gespült): Schubertstraße (Mittelschule, Paul-Klee-Gymnasium, Festplatz, Mehrzweckhalle, Eichenlohweg, Annastraße 19, 21–38, Kolpingstraße, Am Hohlweg, Augsburger Straße 48 bis 78, Kinderwelt Gersthofen, Ostendstraße 1 bis 3a, Kapellenstraße 47 bis 72b, Heinrich-Heine-Straße 2 bis 10a, Gabelsbergerstraße 1 bis 8 und 8a, Schellingstraße 8, 11 und 15, Frühlingstraße, Ebnerstraße 2 bis 12, Winterstraße, Sommerstraße, Herbststraße, Maienstraße, Kapellenstraße (St.-Emmeram-Kapelle, Griesstraße, Wendelsteinstraße, Zugspitzstraße, Watzmannstraße, Alpenstraße (Goetheschule, Mittagsbetreuung, Hort), Goethestraße, Lessingstraße, Hölderlinstraße, Kantstraße, Schellingstraße 3, 3a, 3b sowie 5, 7, 9 und schließlich die Eichendorffstraße.

