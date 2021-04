vor 16 Min.

Bald ist mehr Platz für die Kleinen in der Kita Gabelbach

"Die kleinen Strolche" in der Kita in Gabelbach bekommen bald mehr Platz.

Plus Die Bauarbeiten an der Kita "Die kleinen Strolche" in Gabelbach hat begonnen. Läuft alles nach Plan, könnte der Anbau im September 2021 bezogen werden.

Von Katja Röderer

Großes Kino gibt es derzeit für die kleinen Besucher des Kindergartens "Die kleinen Strolche" in Gabelbach zu sehen. Hinter dem schon bestehenden Kita-Gebäude wird seit Kurzem ein neuer Anbau errichtet. Was könnte da für die Kinder aufregender sein, als Bagger und Baukran direkt vom Fenster aus zu beobachten? Die Leiterin der Kindertagesstätte, Helga Müller, erzählt von begeisterten Kindern, die beim Beobachten der großen Baustelle immer wieder ins Staunen geraten. Kinder und Betreuer seien froh, dass sie nun einen Anbau bekommen, erzählt sie. Mehr Platz können sie gut gebrauchen. Die Gemeindeverwaltung erklärt, dass die Kinderzahl im Einzugsbereich in den vergangenen Jahren konstant hoch gewesen sei und die Nachfrage nach Betreuungsplätzen stetig stieg. Deshalb hatte der Marktgemeinderat 2020 den Anbau an das denkmalgeschützte Gebäude in Gabelbach beschlossen. Im Moment sind 20 Kinder in Gabelbach in der Notbetreuung Wenn die Corona-Pandemie nicht gerade wieder einen Strich durch die Rechnung macht, besuchen Kinder aus Gabelbach, Gabelbachergreut und Steinekirch die Kita. 50 Kindergartenkinder und zehn Krippenkinder würden unter normalen Umständen hier betreut werden. Aktuell sind aber nur rund 20 Kinder im Haus, die eine Corona-Notbetreuung in Anspruch nehmen. Ist der Anbau fertig und die Corona-Pandemie unter Kontrolle, könnten zu den regulär angemeldeten knapp 60 Kindern weitere fünf Krippenkinder aufgenommen werden. Bis zur Fertigstellung müssten sich möglicherweise noch Kinder einen Krippenplatz teilen. Im jetzigen Gebäude finden eine Krippengruppe und zwei Kindergartengruppen Platz. Übergangsweise ist die Krippengruppe im Bewegungsraum im Obergeschoss untergebracht, sodass die Kinder ins benachbarte Pfarrheim zum Turnen ausweichen müssen. Der Anbau könnte im September 2021 fertig sein Die Arbeiten zum Anbau hatten Anfang April begonnen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte er zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2021/2022, also etwa Anfang September 2021, fertig sein. Nach jetzigem Stand seien Gewerke mit einer Summe von etwa 750.000 Euro vergeben und beauftragt worden, erklärt die Gemeindeverwaltung. Im neuen eingeschossigen Anbau soll dann einmal ein weiterer Gruppenraum mit Nebenräumen untergebracht sein, der Platz für 25 Kindergartenkinder bietet. Außerdem sind eine Küche, ein Speiseraum und neue Sanitärräume geplant. Bei dem Anbau handelt es sich um einen Flachdachbau in Stahlbetonweise. Ist das Dach erstmal begrünt, könnten die Kinder es als Spielfläche nutzen. Lesen Sie auch:

