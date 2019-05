05:09 Uhr

Bald starten die Arbeiten zum neuen Zeltplatz in Zusmarshausen

Das Sanitärgebäude am Zeltplatz der Rücklenmühle wird teils erneuert. Außerdem entsteht ein neues Selbstversorgerhaus.

Der Landkreis will den Zeltplatz an der Rücklenmühle sanieren und teils neu bauen. Jetzt wurden die finalen Pläne vorgestellt. Im Oktober soll es losgehen.

Von Philipp Kinne Und Günter Stauch

Die Pläne für den neuen Zeltplatz an der Rücklenmühle in Zusmarshausen werden konkret. Im Oktober sollen mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Wie der neue Platz aussehen wird, erklärte Kreisbaumeister Frank Schwindling mit einem neuen Modell in Zusmarshausen. Die Gemeinde machte den Weg für das Projekt fei.

Wie berichtet, wird auf dem Zeltplatz des Kreisjugendring (KJR) in großem Stil umgebaut und saniert. Nicht mehr nur die Sommermonate sollen genutzt werden können. Ein ganz neues Übernachtungshaus soll Jugendgruppen das ganze Jahr über Platz bieten. Zudem sollen das bestehende Sanitärgebäude saniert und die Freifläche mit festen Zelthäuschen ganz neu gestaltet werden. Konkret geht es um drei Elemente, die den neuen Platz ausmachen, erklärte Frank Schwindling. Das bestehende Sanitärgebäude soll teils abgerissen und teils saniert werden. Hinzu kommt ein Selbstversorgerhaus, das Platz für Gruppen von etwa 30 Personen bieten soll. Daneben wird es auf dem rund 9000 Quadratmeter großem Gelände eine Freifläche zum Zelten geben. Außerdem sollen sogenannt Zelthäuser gebaut werden. Sie sehen aus wie Zelte, sind aber aus Holz und werden ganzjährige auf der Wiese stehen. Vor diesen fest installierten Zelten soll es einen Grillplatz geben. Außerdem wird es noch zwei weitere Feuerstellen geben. Neu ist auch ein Badezugang in Richtung Zusam.

So soll der neue Zeltplatz an der Zusmarshauser Rücklenmühle einmal aussehen. Bild: Mattmer+Nagies

Neuer Platz kostet rund 4,3 Millionen Euro

Das Projekt kostet den Landkreis rund 4,3 Millionen Euro, erklärte Kreisbaumeister Schwindling. Der Kreis ist Bauherr, genutzt wird das Gelände vom Kreisjugendring. Im Vorfeld war darüber gestritten worden, ob sich auch die Stadt Augsburg an den Kosten zur Sanierung beteiligen soll. Vor Jahren hatte man sich darauf verständigt, die Kosten für den Unterhalt des Platzes zu teilen. Doch Die Stadt entschied sich gegen eine Beteiligung an der Sanierung. Finanziert wird sie nun allein vom Kreis. Fördergelder gibt es von Real West und dem Erholungsgebieteverein EVA.

Mit den Arbeiten dazu wird im Oktober begonnen. Bild: Mattmer+Nagies

Kritik wegen der Lautstärke

Aus dem Zusmarshauser Gemeinderat gibt es auch Kritik an den Plänen zum Zeltplatz. Ratsmitglied Karl Fischer begrüßte und lobte zwar Ziele und Details des Millionenprojekts. Der Mann aus Gabelbach wollte jedoch auf manche Kehrseite des beliebten Lagerbetriebs aufmerksam machen: „Die Kinder und Jugendlichen sollen ihren Spaß haben, aber es gibt auch Partys der älteren Heranwachsenden bis halb sechs Uhr in der Früh. Und das geht zu weit“, erklärte der Bürgervertreter. 19 Gabelbacher hätten sich darüber bereits beschwert.

Dem begegnete der Kreisbauchef Frank Schwindling auch mit der Ankündigung eines großzügigen Schiebetors im Westen des zwischen Zusam und Godlbach angelegten Zeltplatzes. „Das ist viel lärmdämmender als jeder Erdhügel.“ Es soll die Anwohner vor Lärm schützen. Apropos: Mit den Erd- und Abbrucharbeiten auf dem Gelände wird im Oktober gestartet. Nach der Winterpause soll im April kommenden Jahres mit dem Rohbau des Neubaus begonnen werden.

