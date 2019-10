vor 29 Min.

Ballon fliegt fast 300 Kilometer

Positive Bilanz zur Festwoche

Von Claus Braun

Mit einem „Danke-schön-Essen“ endete für die freiwillige Feuerwehr und Hunderte ehrenamtliche Helfer die Festwoche in der Marktgemeinde. Traditionell fand das „Abschluss-Kranzla“ im Kloster statt, wo ein deftiges Essen, Getränke, ein Bilderrückblick und Blasmusik von den Original D’Lechtaler Musikanten für einen geselligen Abend sorgte.

Festleiter und Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Thierhaup-ten, Gabriel Roth, zollte den vielen Helfern großen Respekt und Anerkennung für den vielfachen Einsatz. Vom 13. bis 18. August feierte die Freiwillige Feuerwehr Thierhaupten an sechs Tagen ihr 145. Gründungsfest mit vielen tausend Gästen. Laut Gabriel Roth war die 53. Auflage der Festwoche sehr erfolgreich, da die Besucher gerne nach Thierhaupten kamen und sich vom Programm und den Musikgruppen in den Bann ziehen ließen. So wurden 16000 Semmeln, 2600 Schnitzel, 9000 halbe Hähnchen, 2,5 Tonnen Pommes, 1000 Paar Weiße und 148 Hektoliter Bier vertilgt.

Bürgermeister und Schirmherr Anton Brugger zeigte sich vom Gelingen der Festwoche sehr angetan und dankte Gabriel Roth sowie dem Festausschuss und der Feuerwehr für den Einsatz, der erforderlich war, dass eine so große Veranstaltung gelingen konnte. Brugger betonte, dass die Sicherheit der Festgäste höher war als die wirtschaftlichen Interessen des Veranstalters.

Ein besonderer Abend war das Helferfest für fünf Kinder, die beim Luftballon-Wettbewerb am Kindernachmittag teilgenommen hatten, wo über 500 Ballone auf die Reise geschickt wurden. So flog der Ballon von Roswitha Paula und Tim Appel nach Kefermarkt beziehungsweise Lasberg nach Österreich, was jeweils einer Gesamtstrecke von 268 Kilometern entspricht. Ebenfalls eine weite Reise gelang den Ballons von Jana Bruckbauer (Schlüßlberg, 222 Kilometer), Fritz Schreiber (Schwarzenberg, 216 Kilometer) und Mara Charlotte Reger (Perlesreut, 157 Kilometer). Alle Kinder durften sich über Sachpreise freuen. (bra)