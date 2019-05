04:47 Uhr

Bandwettbewerb: Drei Bands, coole Stimmung - und ein Sieger

Im Thierhauptener Jugendzentrum treten drei Gruppen gegeneinander an. Wer sich den Auftritt beim Rainer Winkel-Festival sicherte.

Von Fabian Kapfer

Im Jugendzentrum in Thierhaupten tummeln sich an diesem Abend viele Menschen. Es ist eine bunte Mischung: Vom Kind im Grundschulalter bis zum Rentner ist jede Generation vertreten. Der Lärmpegel im Innenbereich ist groß, im prall gefüllten Raum diskutieren die Besucher lebhaft miteinander, oft mit Getränken in den Händen. Alle warten gebannt darauf, was gleich auf der Bühne abgeht. Es ist der erste Band- und Musikerwettbewerb der IG Rainer Winkel und dem Sieger winkt ein attraktiver Preis: Er wird am 27. Juli beim sechsten Rainer Winkel-Festival die Vorband von Keller Steff BIG Band sein und einen Auftritt vor großem Publikum haben.

Jede Band spielt fünf Lieder

IG-Vorsitzender Johannes Geier erklärt, dass der Wettbewerb auch für die Gruppen toll ist, „die häufiger abgelehnt werden, weil sie schlichtweg zu unbekannt sind.“ Jede der drei Bands – sie haben sich beim Vorentscheid dafür qualifiziert – darf an diesem Abend fünf Lieder spielen, maximal eine halbe Stunde. Danach entscheidet eine Jury.

Den Start macht die Band R.A.D. (Repulsive and delicious) aus Rain/Neuburg. Ganz ohne Gesang, aber mit viel Gefühl präsentiert die Gruppe rockige Songs zum Abtanzen, aber auch eine Nummer, die eher meditativ ist und zum Zurücklehnen einlädt. Es ist eine erfrischende Mischung, die beweist, wie facettenreich R.A.D. ist. Auf der Tanzfläche stehen derweil die anderen Bands, die zu den Interpretationen der Konkurrenz hemmungslos abtanzen.

Das Juze tanzt, hüpft und schreit

Bei der Holzheimer Rockband Lärmliebe ist „Abgehen“ angesagt. Gespräche im Publikum sind jetzt nicht mehr möglich. Die jungen Rockmusiker heizen kräftig ein, das Juze tanzt, hüpft und schreit mit. Die jungen Musiker treten im Sommer auch beim Tollwood-Festival in München auf. Die dritte Gruppe ist Katsche & Band. Statt Pogo bei R.A.D und Lärmliebe wird nun Discofox getanzt. Somit nimmt ein anderer Teil des Publikums den Bereich direkt vor der Bühne ein und bringt Schwung auf die Tanzfläche. Auch Katsche & Band fahren ein breites Programm auf und wechseln oft die Instrumente.

Die Jury, in der auch Johannes Geier als Organisator des Rainer Winkel-Festivals sitzt, steht vor einer schweren Entscheidung. Denn bei der Publikumsabstimmung, die aus Applaus für die einzelnen Gruppen besteht, ist akustisch kein Sieger zu ermitteln. Nach fast einer halben Stunde, in der die Nachwuchsband Salt‘n Vinegar für Begeisterung bei den Gästen des Juze sorgt, steht die Entscheidung fest: Die Rockband Lärmliebe wird beim Rainer Winkel-Festival auftreten. „Diese Entscheidung war eine harte Nummer für uns. Lärmliebe gewinnt, weil sie eine hervorragende junge Band mit richtig gutem Sound ist. Außerdem haben sie mit Dominik Oßwald als Frontsänger eine echte Rampensau“, begründet Geier die Wahl.

