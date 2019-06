vor 3 Min.

Bank zahlt in Gersthofen fünf Prozent Dividende

Mit einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 hat sich die VR Bank Handels- und Gewerbebank an der Spitze der genossenschaftlichen Banken in Bayern etabliert.

Die VR Bank Handels- und Gewerbebank ist mit dem Geschäftsjahr hochzufrieden. So wirken sich die niedrigen Zinsen und die Digitalisierung aus.

Mit einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 hat sich die VR Bank Handels- und Gewerbebank an der Spitze der genossenschaftlichen Banken in Bayern etabliert. „Auch in diesem Jahr gehören wir wieder zu den besten bayerischen Genossenschaftsbanken“, sagte Vorstandsvorsitzender Georg Schneider den 191 Delegierten der Vertreterversammlung in der Gersthofer Stadthalle. Mit einer Dividende von fünf Prozent gehöre der Geschäftsanteil der VR-Bank H&G auch zu den attraktiveren Geldanlagen in dieser Zeit.

„Die Bilanzsumme der VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG ist um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 2,2 Mrd. Euro gestiegen“, berichtete Vorstandsmitglied Jürgen Reinthaler. „Damit gehören wir weiterhin zu den größten Genossenschaften in Bayern.“ Das gesamte Betriebsergebnis konnte entgegen dem Trend in absoluten Zahlen von 23,2 Mio. Euro auf 23,8 Mio. Euro gesteigert werden und liegt damit, wie in den Jahren zuvor, über dem Schnitt der Genossenschaftsbanken im Freistaat.

Das Kundenkreditvolumen beträgt 1,372 Milliarden

Die Kundenkredite der Bank beliefen sich auf 1,276 Milliarden Euro, mit den vermittelten Krediten an Verbundpartner beträgt das gesamte betreute Kundenkreditvolumen 1,372 Milliarden. Das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent, in denen sich die nach wie vor gute Konjunktur widerspiegle, so Reinthaler.

Schneider fügte an: „Diese Kredite dienten zum großen Teil Gewerbetreibenden, dem Mittelstand und zum Erwerb von Immobilien. Sie zeigen, dass wir zu den Kreditversorgern der Region gehören – nicht die Großbanken.“

Filialnetz wird weiter ausgedünnt

Niedrige Zinsen und die zunehmende Digitalisierung führen zu einer weiteren Ausdünnung des Filialnetzes. Schneider machte deutlich: „Jedes zweite Beratungsgespräch findet nicht mehr statt, weil es keine Zinsen gibt.“ Darüber hinaus sei es zum Verbraucherschutz zwingend vorgeschrieben, dass Beratungen nur noch nach intensiver Schulung geleistet werden dürfen. „Wir müssen uns auf wichtige Knotenpunkte des Geschäftsgebietes konzentrieren, um weiterhin für unsere Kunden flächendeckend auch persönlich erreichbar zu sein.“ Derzeit hat die Bank 20 Geschäftsstellen und mehr als 280 Mitarbeiter.

