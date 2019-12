vor 56 Min.

Bankhaus Hafner zeigt die Schulzeit von anno dazumal

Wie hat sich die Schule verändert? Mit dieser Frage beschäftigt sich in Zusmarshausen die Ausstellung von Luise Wölzemüller noch bis Ende Januar.

Von Michaela Krämer

Hand aufs Herz: Wer ist schon gerne zur Schule gegangen? Wenn Luise Wölzemüller allerdings aus ihrer Schulzeit erzählt, strahlt sie. „Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen damals und heute“, sagt die Vallriederin. „Früher saßen nur Mädchen in einer Klasse. Die Buben haben wir nur in den Pausen gesehen.“ Besonderen Wert legte man auf Fleiß und Disziplin. Auch die Handschrift wurde benotet.

In der Sonderausstellung, die noch bis Ende Januar im Bankhaus Hafner zu sehen ist, hat die 72-Jährige viele Utensilien ausgestellt: Bilder von ihrer Einschulung, Schiefertafel, alte Hefte, Zeugnisse, Tintenfässer, Füllfederhalter, wo man die Tinte noch manuell einfüllen musste, Poesiealben aus einer längst vergangenen Zeit, in denen sie heute noch gerne blättert. „Sie sind einfach schön“, sagt sie und zeigt eine Zeichnung, auf der ein sitzendes Kind abgebildet ist. Daneben ist ein Gedicht eingetragen. „Wir haben uns immer viel Mühe gegeben, schön zu schreiben“, sagt Wölzemüller, nicht nur in einem Poesiealbum. Auch die Schulhefteinträge mussten schön gestaltet werden, anders wäre es von den Lehrern nicht akzeptiert worden. Dabei war es für Luise Wölzemüller nicht einfach.

Das Komma nicht richtig platziert

Denn hätte es zu dieser Zeit bereits Vorsorgeuntersuchungen für Kinder gegeben, so hätten die Lehrer gewusst, dass es für sie nicht einfach war, Texte von der Tafel richtig in das Schulheft zu übertragen. Sie war extrem kurzsichtig. Sie hatte beim Abschreiben des Textes das Komma nicht richtig platziert und somit dessen Inhalt ins Gegenteil verdreht. „Das Ende vom Lied war, dass ich von der Lehrerin an den Haaren hochgezogen wurde.“

„Insgesamt gesehen haben wir für’s Leben gelernt, zum Beispiel dass man mit Geduld an eine Sache herangeht und diese korrekt erledigt.“ Viel Geduld war auch gefragt, als sie die weiße Schürze, die am Eingang zur Ausstellung an einer Puppe hängt, genäht hatte. Die feinen Stiche sind akkurat wie von Maschine gesetzt. In den Zeugnissen, die sie aufbewahrt hat, steht, dass Luise Wölzemüller immer anständig und fleißig war. Ihre Schulbücher, die sie in der Lehre zur Reformfachverkäuferin geschrieben hat, sind teilweise noch mit altdeutscher Schrift geschrieben und liebevoll mit Blumen oder Kräutern verziert. Später hat sie ihre Einträge auf der Schreibmaschine getippt. Fehlerlos, ohne je ein Korrekturband benutzt zu haben.

Mode war ihr immer wichtig

Zwei bis drei Freundinnen hatte sie in der Schule. Sie war als polnischer Flüchtling nicht sehr beliebt, sagt sie. Trotzdem blickte sie positiv auf ihre Erinnerungen an die Schule zurück. Sie kann sich noch gut daran erinnern, dass sie als Kind sehr dünn war. Deshalb hatte ihre Mutter die Kleidung selbst genäht. Auch für Luise Wölzemüller waren Handarbeit und Basteln neben Sport ihre Lieblingsfächer. Später nähte und bemalte sie Stoffe. Mode war ihr immer wichtig. „Geschichte und Erdkunde waren nichts für mich. Ich hatte überhaupt keine Vorstellungen, wo das Land liegt oder wie es aussieht. Damals hatten wir ja keinen Fernseher.“

Warum Luise Wölzemüller gerade diese Ausstellung so am Herzen liegt? „Ich möchte mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern bedanken, die mir all das beigebracht haben, was mein Leben ausmacht. Mein Dank gilt aber auch den Ärzten und Therapeuten, die mich immer wieder aufgepäppelt haben.“ 18 Operationen haben zwar Spuren hinterlassen, nicht jedoch die Freude am Dasein, sagt sie. Durch die Chemotherapie hat sie die Gefühle in den Fingerspitzen verloren. Deswegen schreibt sie heute noch auf der alten Schreibmaschine, die sie bereits in ihrer Lehre benutzt hat. Damit sie hört, wenn sie einen Buchstaben getippt hat. „Auf einer Computertastatur würde es nicht gehen.“ Besonders stolz ist sie darauf, dass ihre ehemalige Rektorin der Spicherer Schule zur Ausstellung gekommen war.

