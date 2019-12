vor 36 Min.

Barbaraschießen in Aretsried: Kanonen laden, fertig, Feuer

Warum in dem Ort 75 Kanonen für einen ungeheuren Lärm sorgen

Bum, bum, bum, bum. Eine Kanone nach der anderen feuert ihr Pulver ab. Um einen weitläufigen Acker in Aretsried stehen die Kanoniere aufgereiht und zünden ihre Geschütze. Jeder Böllerschütze zieht an der Leine der Kanone, entzündet sie und feuert quer über das Feld. Nach dem Schuss steigt weißer Rauch auf, in der Luft riecht es nach Schwefel, genauso wie an Silvester. Schützen-, Krieger- und Soldatenvereine haben sich am Sonntagnachmittag mit ungefähr75 Kanonen in Aretsried getroffen. Der Anlass: das alljährliche Barbaraschießen. Das ist ein Brauchtum zum Namenstag der Schutzpatronin der Artillerie am 4. Dezember, der heiligen Barbara.

Themen folgen