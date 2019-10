vor 28 Min.

Bargeld gibt es in Gablingen nur von acht bis acht

Die Geschäftsstelle von Kreissparkasse und VR-Bank in Gablingen ist aufgelöst. Der Ersatz sorgt für Empörung, doch ein Bankautomat sei „zu gefährlich“.

Von Tobias Karrer

Gablingen wird nach dem Ende der Geschäftsstelle von VR-Bank und Sparkasse keine Bankfiliale und auch keinen Geldautomaten mehr im Ortszentrum bekommen. Nachdem der Mietvertrag nicht verlängert wurde, wird seit April ein neuer Standort diskutiert. Mittlerweile haben sich die Geldhäuser entschieden. Als Alternative wird ein Geldautomat in der Edeka-Filiale am Ortseingang aufgebaut. Für Überweisungen soll es einen Briefkasten geben, Kontoauszüge werden Gablinger Bankkunden in Zukunft online einsehen oder per Post anfordern müssen.

Wann der Geldautomat in Betrieb geht, ist laut Sparkasse noch unklar. Sprecher Markus Pfeffinger betont aber: „Unser Ziel ist eine möglichst nahtlose Versorgung.“

Bürgermeiste Karl Hörmann verkündete die Entscheidung der Banken in der letzten Sitzung des Gemeinderates. Er hatte sich im Vorfeld mit den Vorsitzenden von Sparkasse und VR-Bank getroffen und die Forderung nach Geldautomat und Kontoauszugsdrucker im Ortszentrum bekräftigt. „Ein Druckmittel haben wir nicht“, begegnete Hörmann dem Gegenwind aus den Reihen des Gemeinderates. Im Vorfeld hatte das Gremium vorgeschlagen, auch Landrat Martin Sailer um Unterstützung zu bitten.

Sailers Versuche sind ins Leere gelaufen

Über einen Sprecher erklärt der Landrat, dass er mehrmals versucht habe, mit dem Eigentümer des Hauses, in dem sich die gemeinsame Geschäftsstelle der Banken lange Zeit befand, Kontakt aufzunehmen. Sein Ziel: Den Mietvertrag verlängern und den Standort erhalten. Martin Sailer Versuche seien allerdings ins Leere gelaufen, worauf er entschieden habe, die Alternativen mitzutragen.

Die Nachricht vom Geldautomaten im Supermarkt löste in der letzten Sitzung des Gemeinderats in Gablingen großen Unmut aus. „Das ist eine Unverschämtheit, die Banken haben über Jahrzehnte mit den Bürgern von Gablingen Geschäfte gemacht“, sagte zum Beispiel Erwin Almer (SPD/BU). Er befürchtet, dass ein Zugang zum Automaten jetzt nur noch zu den Öffnungszeiten möglich sein könnte.

Diese Befürchtung bestätigt die Kreissparkasse. Für Gablinger bedeutet das, dass Geldabheben vor Ort nur zwischen acht Uhr morgens und abends möglich sein wird. Am Sonntag bekommt man in Gablingen kein Bargeld mehr.

Ein outdoor Automat ist zu gefährlich

Laut Georg Schneider, dem Vorstandsvorsitzenden der VR-Bank, Handels- und Gewerbebank mit Hauptsitz in Gersthofen, sprechen vor allem Sicherheitsbedenken für den Geldautomaten im Inneren der Edeka-Filiale. „Nachts ist ein outdoor Automat zu gefährlich“, betont er. Die Möglichkeit, im Freien Geld abzuheben, könne die Bank nur an strak frequentierten Hauptstraßen oder Plätzen verantworten. Auch Markus Pfeffinger spricht von „Sicherheitsüberlegungen“ und ergänzt die Gefahr von Automatensprengungen.

Für die Auflösung der Geschäftsstelle bringt Georg Schneider bekannte Gründe vor: Niedrige Zinsen machten den Banken zu schaffen. „Wir müssen zwar umfassende Beratung anbieten, aber selbst auch auf die Kosten schauen“, erklärt er. Die „Frequenz in der Beratung“ sei in Gablingen nicht hoch gewesen.

Bürgermeister Hörmann will das Thema abschließen. „Wir haben keine Hebel“, betonte er schon in der Sitzung des Gemeinderates und im Nachgang fasst er noch einmal zusammen: „Es ist traurig für eine Gemeinde von der Größe Gablingen, keine Geschäftsstelle und keinen durchgehend zugänglichen Geldautomaten mehr zu haben.“

Seine Stellvertreterin Karina Ruf blickte in die Zukunft: „Das ist zwar bitter, aber wir müssen bei unseren Planungen für das Ortszentrum unbedingt wieder Kontakt mit den Banken aufnehmen.“

