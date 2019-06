vor 55 Min.

Barockmusik im Dreierpack

Die drei Musiker beim Barockkonzert in der St. Martin Kirche in Gabelbach: (von links) Gerlinde Sämann, Rien Voskuilen und Andreas Pilger.

Blinde Sopranistin bewegt die Zuhörer mit melodisch berührendem Klang

Ein Orgelkonzert der besonderen Art gab es in der St. Martin Kirche in Gabelbach mit der blinden Sopranistin Gerlinde Sämann, Andreas Pilger (Barockvioline) und Rien Voskuilen (Orgel und Cembalo) zu hören.

Andreas Pilger spielt in verschiedenen Orchestern und wirkte bei zahlreichen CD- und Rundfunkaufnahmen mit. Rien Voskuilen spielt als Organist und Cembalist im In- und Ausland in verschiedenen Orchestern.

Die historische Orgel in Gabelbach ist ihm von mehreren Konzerten her vertraut. Diesmal standen Werke von Händel, Bach, Purcell und Schmelzer auf dem Programm.

Bei einer historischen Orgel muss der Organist anders als sonst greifen. Rien Voskuilen hat dies fest im Griff.

Am Cembola begleitete Voskuilen einfühlsam die Sopranistin. Mit emotionaler Energie und Leidenschaft vereinte Andreas Pilger (Barockvioline) die typischen Merkmale der musikalischen Stilrichtung des Barock.

Eine besondere Aura strahlte die Sopranistin Gerlinde Sämann aus. Die blinde Sängerin wurde nicht nur aufgrund ihrer wohlgeformten, volltönenden Stimme bewundert, sondern auch dafür, dass sie den Liedertext professionell in der Blindenschrift ertastete. (mima)

Themen Folgen