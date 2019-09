vor 20 Min.

Barrierefreiheit ist das A und O

Für die Gründung einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für Senioren sind einige Vorschriften zu beachten. Im Landkreis Augsburg gibt es inzwischen neun solcher Häuser

Umgangssprachlich wird von Senioren-WG gesprochen. Die fachlich korrekte Bezeichnung lautet „ambulant betreute Wohngemeinschaft“ (abWG). Es gibt derzeit neun solcher Häuser im Landkreis Augsburg. 2600 Bewohner wählten bis Ende 2018 in Bayern diese Form des Zusammenlebens im Alter.

Die Gründung einer abWG ist bei der Heimaufsicht zu melden. Vor einer Gründung sollte laut Landratsamt frühzeitig mit der Bauaufsichtsbehörde Kontakt aufgenommen werden, um abzuklären, welche Anforderungen zum Beispiel im Hinblick auf Barrierefreiheit oder Brandschutz zu beachten sind und ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Ambulant betreute Wohngemeinschaften im Sinne des Gesetzes dienen dem Zweck, pflegebedürftigen Menschen das Leben in einem gemeinsamen Haushalt und die Inanspruchnahme externer Pflege- oder Betreuungsleistungen gegen Bezahlung zu ermöglichen.

Es gibt einige Voraussetzungen für die Anerkennung als ambulant betreute Wohngemeinschaft:

Die Selbstbestimmung der Mieter muss gewährleistet sein. Alle Mieter der ambulant betreuten Wohngemeinschaft bilden ein Gremium der Selbstbestimmung, in dem sie alle Angelegenheiten des Zusammenlebens sowie die Wahl der Dienstleister für Pflege und Betreuung regeln.

Pflege- und Betreuungsdienst sowie Art und Umfang der Leistungen müssen frei wählbar sein.

Der Pflege- und Betreuungsdienst darf keine Büroräume in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft oder in enger räumlicher Verbindung haben.

Die ambulant betreute Wohngemeinschaft muss baulich, organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig sein. Sie darf nicht Teil einer stationären Einrichtung sein, und es dürfen sich nicht mehr als zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften der gleichen Initiatoren in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden.

Es dürfen nicht mehr als zwölf Personen in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft leben. Ein idealer Wohnraum für eine abWG sollte laut Landratsamt Folgendes erfüllen: Barrierefreiheit sowohl im Haus als auch in der Wohnung und beim Zugang, dazu zählen Zugangsmöglichkeit zu Balkon, Garten oder Innenhof. Die Räume – insbesondere die Sanitärräume – sollen entsprechend der Bedürfnisse der Mieter dimensioniert und ausgestattet sein. Der Wohnraum sollte sich auf einer Etage befinden. Ansonsten sollte darauf geachtet werden, dass die Nutzer möglichst selbstständig zwischen den Etagen wechseln können. Eine ausreichende Anzahl von Bädern und Toiletten sowie eine ausreichende Größe der Gemeinschaftsräume sollte vorhanden sein. Dies gilt vor allem für Küche und Wohnzimmer.

Erst jüngst haben sich Richter in einen Streit um Kostenübernahme von pflegerischen Leistungen eingeschaltet. Das Landessozialgericht (LSG) München hat Bewohnern von Senioren-WGs in Bayern den Rücken gestärkt. Im Streit mit der AOK Bayern um die Übernahme der Kosten für einfache medizinische Pflege in Wohngemeinschaften wies das Gericht die Berufung der Kasse in drei Fällen zurück.

Bewohner von Senioren-WGs hatten zuvor gegen die Entscheidung der Kasse geklagt, diese Kosten nicht mehr zu erstatten. Darunter fallen etwa die Medikamentengabe oder das Anziehen von Kompressionsstrümpfen. Die Richter am LSG folgten – wie die Vorinstanz – der Argumentation der AOK Bayern nicht und verurteilten die Kasse zur Zahlung der Kosten. (kar/dpa)

