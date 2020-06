vor 9 Min.

Bastelpakete für Kinder

Die Jugendarbeit findet wieder offline statt

Die triste Zeit hat ein Ende: Jugendhäuser und -zentren im Landkreis können wieder öffnen, Ferienangebote sind wieder möglich – unter Auflagen. Derzeit arbeitet der Kreisjugendring Augsburg-Land (KJR) in Absprache mit dem Gesundheitsamt an seinen Hygienekonzepten, sodass es nach den Ferien nach und nach wieder losgehen kann. Jugendliche können dann wieder in die offenen Treffs kommen. Auch das Jugendhaus Reischenau steht den Gruppen – derzeit noch für kleinere Gruppen – wieder zur Verfügung.

Nachdem in den Oster- und Pfingstferien keine Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche möglich waren und das Spielmobil nicht in die Gemeinden fahren durfte, wird nun am Sommerferienprogramm gearbeitet. Angedacht werden derzeit Ferienangebote für kleinere Kindergruppen unter freiem Himmel. Aktuelle Informationen zum Ferienprogramm sind auf den Online-Auftritten des KJR verfügbar.

In den vergangenen Monaten hat sich die Jugendarbeit aufgrund der Ausgangsbeschränkungen neue Wege gesucht. In den Osterferien hat der KJR online viele Freizeittipps für Familien veröffentlicht. Für die Pfingstferien hat das Spielmobil des KJR mit Unterstützung der Kreissparkasse Augsburg 350 Offline-Bastelspaßpakete an Kinder im Landkreis verteilt. Außerdem entstand in Zusammenarbeit mit der Medienstelle Augsburg ein umfangreiches Ferienprogramm mit vielen Online-Workshops für Kinder und Jugendliche.

„Die Aktionen haben sehr viel Spaß gemacht, aber wir freuen uns jetzt sehr, die Jugendlichen wieder persönlich zu treffen“, so Melanie Zacher, pädagogische Leitung des KJR. Zwar stellt die Einhaltung der Hygieneauflagen besonders auch die Jugendarbeit vor Herausforderungen, doch der KJR ist sehr optimistisch. (AZ)

