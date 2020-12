07.12.2020

Basteltipp aus Zusmarshausen: So bauen Sie eine Krippe in einer Laterne

Erich Bock aus Zusmarshausen hat die viele Zeit im Lockdown künstlerisch genutzt: Er baut kleine Krippen in Laternen.

Plus Erich Bock aus Zusmarshausen hat im Lockdown ein neues Hobby gefunden. Für Freunde und Familie baut er Laternen zu Krippen um.

Von Sören Becker

Seine Hobbies kann Erich Bock aus Zusmarshausen gerade nicht ausüben. Für das Motorradfahren ist es zu kalt und Reisen ist wegen Corona gerade unmöglich. Allerdings hat er eine andere Beschäftigung gefunden, die bei Freunden und Bekannten sowie bei Facebook auf großes Interesse stößt. Er baut Schaukästen aus Krippen und Laternen. Laternenkrippen nennt er sie.

Woher die Idee zur Laternenkrippe kommt

Vor etwa einem Jahr hat Bock eine ähnliche Laternenkrippe auf einer Ausstellung gesehen und hat sich dieses Jahr dran gemacht, selbst eine zu bauen. Als er sie Freunden und Verwandten zeigt, bekommt er immer die gleiche Reaktion, wie er sagt: „So eine hätte ich gerne auch." Für viele wäre das der Start eines einträglichen Nebenverdienstes, aber nicht für Bock. Er will die Krippen weiterhin nur für Freunde und Verwandte bauen.

„Meine Frau Marianne findet, dass es langsam reicht, wenn ich eine Neue anfange, aber am Ende findet sie sie immer schön", sagt Bock. Ihre herkömmliche Krippe hat das Paar mittlerweile entsorgt: „Die Laternenkrippen müssen wir nicht jedes Jahr aufbauen und sie nehmen weniger Platz weg", sagt Marianne Bock. Die Arbeit macht ihrem Mann sichtlich Spaß. Besonders gefällt ihm die kreative Betätigung. Zwei bis vier Tage braucht er für eine Laternenkrippe. Die Materialien kosten ihn zwischen 60 und 120 Euro.

So bastelt Erich Bock die Laternenkrippen

Alle Tricks und Kniffe gibt Bock nicht preis. Die möchte er irgendwann vielleicht zu einem Buch verarbeiten. Bock beginnt mit einer handelsüblichen Laterne und einer Weihnachtskrippe, die er im Internet bestellt hat. Die hintere Glasscheibe verkleidet er mit Sperrholz. Hier bringt er später Modellbaulampen an. Mit einem Schraubenzieher schnitzt er eine Landschaft aus Styropor. Er arbeitet Höhlen und Hügel in den Kunststoff. Meist ist die Krippe in einer erhöhten Position und darunter die Hirten

Die weihnachtlichen Krippen von Erich Bock sind kunstvoll gestaltet. Bild: Marcus Merk

Dann lässt er stark verdünnte schwarze Wasserfarbe über den Styropor laufen um eine steinähnliche Textur zu erhalten. Im Anschluss setzt er die Landschaft dann in die Laterne ein und verziert sie mit Pflanzen und anderen Elementen, die auch bei Modelleisenbahnen zum Einsatz kommen. „Der Styropor bricht leicht. Man muss beim Einsetzen vorsichtig und sehr defensiv vorgehen", sagt er. Sein häufigster Fehler sei, ein zu großes Styroporstück zu nehmen, welches dann nicht durch die Tür passt.

„Wenn ich anfange, habe ich meist keinen Plan, wie das Ganze am Ende aussehen soll", sagt Bock. Er treffe alle ästhetischen Entscheidungen spontan. Dann setzt er die Krippenfiguren ein und klebt sie fest. Ganz zum Schluss ergänzt er das Ganze mit Modellbaulampen. Diese stellen dann etwa das Lagerfeuer der Hirten oder den Stern von Bethlehem dar. Das ist Millimeterarbeit: "Ich benutze dafür Pinzetten", sagt Bock.

Was Bock noch in eine Laterne stopfen will

Bock will sich aber nicht nur auf Krippen beschränken. Als nächstes möchte er den Eispalast aus der Eiskönigin in einer Laterne aufbauen. Dabei gibt es aber noch einige technische Herausforderungen: "Da muss ich irgendwie mit Plexiglas oder was ähnlichem arbeiten", sagt Bock. Holz liege ihm deutlich besser. „Mit ein bisschen handwerklichem Geschick, Fantasie und Zeit kann aber jeder eine Laternenkrippe bauen", sagt er.

