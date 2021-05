Batzenhofen

12:03 Uhr

Im Kindergarten St. Martin in Batzenhofen piept es ganz gewaltig

Plus Vom Ei bis zum Küken: Ein ganz besonderes Projekt soll dabei helfen, das Leben mit allen Sinnen zu begreifen.

Ei, ei, ei, was piept denn da? Im Kindergarten St. Martin in Batzenhofen dreht sich seit Kurzem alles um das Ei. Denn die Kinder bekamen von Anton Krieger, der einen Hühnerhof in Rettenbergen hat, befruchtete Hühnereier in einem Brutautomat. "Eigentlich war es so gedacht, dass die Küken schlüpfen, wenn alle Kinder wieder da sind", erzählt die Kindergartenleiterin Angela Deffner. Doch aufgrund der Pandemie und der Notbetreuung ist nur etwa die Hälfte der Kinder anwesend. "Deshalb haben wir auch Videos für die Kinder zu Hause gedreht, die sie auf unserer Internetseite anschauen können."