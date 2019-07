vor 40 Min.

Batzenhofen feiert groß

Gersthofer Ortsteil ist 1050 Jahre alt

Zwei Schläge von Bürgermeister Michael Wörle und das Bier floss im Festzelt in Batzenhofen. Damit konnte es offiziell beginnen, das Jubiläum im Gersthofer Ortsteil. Stolze 1050 Jahre gibt es das Dorf Batzenhofen schon und das wurde ein Wochenende lang ausgiebig gefeiert.

Die Party am Vorabend hielt keinen davon ab, pünktlich um 15 Uhr in die nächste Feierrunde zu gehen. Schon kurz nach dem Startschuss begann der Run auf die Plätze an den Biertischen. Vor dem Zelt gab es Küchle und Kaffee, eine Bierbar für die Frischluftfans, Luftballons und eine Torwand für die Jugend. Sogar fotografieren lassen konnte man sich zum Jubiläum.

Als Veranstalter wurde ein eigener Verein gegründet und die drei Ortsvereine engagierten sich ganz selbstverständlich, wo sie gebraucht wurden. Die Feuerwehr garantiert die Sicherheit, die Musikkapelle sorgt für Stimmung und der Sportverein für Bewegung. Zum Gratulieren kamen sogar Gäste von weit her: die Schützenkompanie Aldein aus Südtirol, mit der Batzenhofen eine Freundschaft pflegt, ließen es sich nicht nehmen, eine Abordnung ins Schwäbische zu schicken (Ausführlicher Bericht folgt). (sdk)

