vor 16 Min.

Bau des Biberbacher Hochwasserschutzes beginnt nächstes Jahr

Plus Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten für den Biberbacher Hochwasserschutz beginnen. Wie die Gemeinde der Überschwemmungsgefahr begegnen will.

Von Sonja Diller

Am Reichertsgraben im Biberbacher Ortsteil Affaltern haben die Anwohner bei Starkregen Angst, dass der Biberbach ihnen in die Häuser läuft. Mit weiteren Durchlässen am Buchbergring und an der St.-Albanus-Straße soll das Problem behoben werden. Auch eine Retentionsfläche zum Rückhalt des Wassers ist geplant. Das Projekt ist Teil des gemeindlichen Hochwasserschutzkonzepts und soll nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens Mitte 2022 angegangen werden.

