vor 32 Min.

Bauarbeiten abgeschlossen: Gersthofer haben freie Fahrt

Eine Durchfahrt durch Gersthofen ist seit Freitag wieder möglich, nachdem die Bauarbeiten an der B2-Brücke und der Lechbrücke in der Bauernstraße abgeschlossen sind.

Von Sören Becker

Eine Durchfahrt durch Gersthofen ist seit Freitag wieder möglich, nachdem die Bauarbeiten an der B2-Brücke und der Lechbrücke in der Bauernstraße abgeschlossen sind. Diese Baustellen hatten bei vielen Gersthofern für Unmut gesorgt, weil manche Anwohner ihre Grundstücke einige Tage lang nicht mit dem Auto anfahren konnten. Grund für die Unannehmlichkeiten war eine Erneuerung der Fahrbahnbeläge an beiden Stellen. Alle Bauarbeiten sind nach Plan verlaufen. (AL)

