vor 8 Min.

Bauarbeiten an der Bahn

In der Nacht wird es laut

Die Anwohner nahe der Bahnlinie in Westheim bekommen ein paar unruhige Nächte: Es finden Bauarbeiten statt, die nicht aufgeschoben werden können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Neusäß.

Die DB Netz AG nimmt in den Nächten vom 24. bis 27. November jeweils von 21 bis 6 Uhr Bauarbeiten Bahnhof Westheim in Angriff. Es geht um die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit auf diesem Streckenabschnitt. Es werden Schienen ausgetauscht, was laut der Mitteilung nur nachts gemacht werden kann, da der Fahrplan tagsüber eingehalten werden muss. (kar)

