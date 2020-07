vor 22 Min.

Bauarbeiten auf der B2/B17: Über einen Monat lang wird es eng

Es wird eng an der verkehrsreichsten Stelle im Kreis Augsburg. Ab Montag startet die dritte Phase der Sanierungsarbeiten am Kreuzungsbauwerk von A8 und B2/B17.

Es wird eng an der verkehrsreichsten Stelle im Landkreis. Ab Montag, 27. Juli, startet wie angekündigt die dritte Phase der Sanierungsarbeiten am Kreuzungsbauwerk von Autobahn A8 und den Bundesstraßen B2 und B17. Das Vorhaben ist nach Angaben des Autobahnbetreibers „Autobahnplus“ vergleichbar mit dem vergangenen Jahr und wird voraussichtlich bis Ende November andauern.

Das Kreuzungsbauwerk an der Anschlussstelle Augsburg West wurde Anfang der 80er-Jahre gebaut und ist in die Jahre gekommen. Bereits 2019 wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Augsburg saniert. In Fahrtrichtung Gersthofen erfolgt die Instandhaltung der zweiten Brückenoberseite nun innerhalb der Sommerferien 2020.

Vom 24. Juli, 20 Uhr, bis circa 7. September wird eine Fahrspur der B2/B17 in Richtung Gersthofen auf die Gegenfahrbahn geleitet. Je nach Baufortschritt kann sich die Verkehrsführung in Richtung Gersthofen ändern.

In den Sommerferien läuft der Verkehr auf der Brücke wieder wie gewohnt, die Sanierung an der Unterseite der Brücke wird auch nach den Sommerferien fortgesetzt. Diese Arbeiten werden bevorzugt in den verkehrsarmen Zeiten, hauptsächlich nachts, durchgeführt, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Alle Fahrtrichtungen sowie die Zu- und Abfahrten bleiben erhalten, aus diesem Grund ist keine Umleitungsstrecke eingerichtet worden. (AZ)

