vor 20 Min.

Bauarbeiter entdecken Kriegsmunition

An der Kreisstraße zwischen Streitheim und Ehgatten haben Arbeiter Munition und Treibsätze gefunden. Ein Räumkommando aus München rückte an.

Unter anderem Maschinengewehrmunition und Treibsätze aus dem Zweiten Weltkrieg wurden am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten an der gesperrten Kreisstraße zwischen Streitheim und Ehgatten gefunden. Die Fundstücke wurden etwa 50 Meter von der Straße entfernt freigelegt. Eine Gefahr bestand laut Polizei nicht. Trotzdem wurde das Räumkommando aus München angefordert: Die Spezialisten packten die Fundstücke ein, um sie sicher zu entsorgen.

Das ist auch besser so: Die Polizei rät dringend davon ab, Munitionsfunde anzufassen oder selbst zu transportieren – so wie jüngst ein Bauarbeiter, der eine Granate aus dem Weltkrieg bei der Polizei in Bobingen abgeliefert hatte. Die Beamten bekamen einen großen Schreck, ehe Mitarbeiter einer Fachfirma Entwarnung gaben. (mcz)

