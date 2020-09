11:20 Uhr

Bauarbeiter fällt in Diedorf aus dem ersten Stock

Ein Bauarbeiter wollte bei Renovierungsarbeiten in Diedorf ein altes Fenster aus dem Mauerwerk hebeln. Dabei setzte er zu viel Kraft ein.

Bei einem Betriebsunfall in Diedorf ist ein Bauarbeiter über eine Mauerbrüstung aus dem Fenster gestürzt und verletzt worden.

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr war der 55-Jährige in der Goethestraße in Diedorf mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Beim Ausbau alter Fenster im ersten Stock setzte er nach Angaben der Polizei am Mauerwerk einen Hebel mit solcher Kraft an, dass er über die Mauerbrüstung fiel.

Bauarbeiter verletzt sich bei Sturz in Diedorf

Er landete zunächst auf einem Vordach und stürzte von dort aus einer Höhe von etwa 3,5 Meter auf den Asphalt. Dabei erlitt er mittelschwere Verletzungen, der Mann wurde in die Uniklinik Augsburg gebracht.

Von einem Fremdverschulden wird derzeit nicht ausgegangen. (gol)

