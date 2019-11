vor 17 Min.

Bauarbeiter schneidet sich mit Kreissäge den Finger ab

Ein 50-Jähriger schnitt sich auf einer Baustelle in Fischach in den Finger.

Auf einer Baustelle in Fischach ist es zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Der Finger eines 50-Jährigen musste teils amputiert werden.

Zu einem folgenschweren Betriebsunfall ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr in Fischach gekommen. Ein Bauarbeiter schnitt sich mit einer Kreissäge den vorderen Teil seines Fingers am. Der Mann arbeitete in Fischach, Strassacker, auf einer Baustelle.

Der 50-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg gebacht. Laut Polizei wird derzeit nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen. (kinp)

Themen folgen