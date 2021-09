Bauen

14:30 Uhr

Stadt Neusäß streitet wegen einer Betriebsleiterwohnung

Plus Politik und Verwaltung wollen verhindern, dass Wohnen in Neusäß auch in Gewerbegebieten möglich wird. Ein Fall landet vor Gericht.

Von Jana Tallevi

Dieses Thema beschäftigt die Neusässer Gremien regelmäßig: Wann soll es einer Firma erlaubt sein, auf ihrem Gelände eine Betriebsleiterwohnung zu unterhalten? Für den Bauausschuss ist klar: in so wenigen Fällen wie möglich. Hintergrund ist, dass Politik und Verwaltung verhindern wollen, dass Wohnen auch in Gewerbegebieten möglich wird, wo das nicht nötig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen