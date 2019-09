vor 3 Min.

Bauer hat Frau: Bernhard Kratzer heiratet Lena

Exklusiv Bernhard Kratzer aus Kühlenthal im Augsburger Land hat bei "Bauer sucht Frau" seine Liebe gefunden. Die erste Bewährungsprobe gab es gleich nach der Trauung.

Von Elli Höchstätter

Sie wollten es geheim halten. Aber nun ist es doch durchgesickert. Bernhard Kratzer aus Kühlenthal hat seine Lena geheiratet. Der 54-jährige Landwirt ist einem Millionenpublikum bekannt. Er war Kandidat bei der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ und hat dabei seine Lena, 41, kennengelernt.

„Ja, wir haben im August geheiratet“, bestätigte Kratzer. Das Ja-Wort gaben sich die Beiden in der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf vor einer Standesbeamtin. „Aufgeregt war ich nicht“, erinnert er sich an die Trauung. Bei der Feier waren nur Familienmitglieder dabei. Die hatten sich für die Frischvermählten Einiges einfallen lassen. So mussten Bernhard Kratzer und seine Lena nach der Trauung gemeinsam einen Stamm durchsägen. „Das war gleich die erste Bewährungsprobe“, sagt Kratzer und lacht. Anschließend wurden für das Paar noch Luftballons in Herzform in den Himmel geschickt.

"Bauer sucht Frau": Bernhard Kratzer ist mit seiner Lena sehr glücklich

Wie im siebten Himmel fühlt sich Kratzer nun auch. „Als ich bei der Sendung mitgemacht habe, bin ich ganz locker reingegangen. Ich habe aber nicht gedacht, dass es wirklich klappt.“ Nun sei er mit seiner Lena sehr glücklich. „Das passt mit ihr und wir ergänzen uns wirklich gut.“

Eine kirchliche Hochzeit wird es aber nicht geben. Stattdessen ist eine größere Hochzeitsreise geplant. Wo es mit dem Flieger hingehen wird, verrät Kratzer aber nicht. Er will seine Flitterwochen ungestört genießen.

Momentan führen er und seine Frau noch eine Art Wochenendbeziehung. Lena Kratzer wohnt in Bonn und kommt so oft wie möglich in den kleinen Ort Ahlingen in der Gemeinde Kühlenthal. Dabei nimmt die 41-Jährige einige Strapazen auf sich, um gemeinsame Stunden mit ihrem Ehemann zu verbringen. „Sie sitzt dann schon sechs Stunden im Zug“, erklärt Kratzer.

Wie im siebten Himmel fühlt sich Kratzer nun. Bild: Marcus Merk

Zwischen Kratzer und Anett klappte es letztlich nicht

Rückblick: Dass die Beiden bei der RTL-Kuppelshow ein Paar geworden sind, war eine Überraschung. Denn Kratzer hatte sich ursprünglich beim sogenannten Scheunenfest Anett und nicht Lena als Herzdame ausgesucht. Doch zwischen Kratzer und Anett klappte es letztlich nicht. Der Landwirt hatte deshalb Kontakt zu Lena aufgenommen, während die Staffel noch lief. Er gesteht: „Die hat mir auch schon beim Scheunenfest ganz gut gefallen.“

Übrigens: Kratzers Neffe, Matthias Sturm aus Thierhaupten, hatte ebenfalls bei „Bauer sucht Frau“ mitgemacht. Er hatte sich die Tennisspielerin Tayisiya Morderger auf den Hof eingeladen. Eine Beziehung wurde nicht daraus.

"Bauer sucht Frau": Besonders erfolgreiche Staffel für Landwirte aus der Region

Dennoch scheint diese Staffel von „Bauer sucht Frau“ besonders erfolgreich für Landwirte aus der Region gewesen zu sein. Denn nicht nur Kratzer, sondern auch Stephan Finkenzeller aus Sielenbach im Landkreis Aichach-Friedberg hat bei der Kuppelsendung seine große Liebe gefunden. Finkenzeller heiratete seine Steffi ebenfalls im August. Doch anders als bei Kratzer ging es bei dieser Hochzeit in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum hoch her. Es kamen 300 Gäste, die Blasmusik spielte und ein Kamerateam von RTL war vor Ort.

Im Herbst läutet für eine weiteres „Bauer sucht Frau“-Paar die Hochzeitsglocken. Barbara und Christian werden den Bund fürs Leben schließen. Im Sommer 2015 funkte es während der Hofwoche zwischen beiden. RTL wird im Herbst im Rahmen eines „Bauer sucht Frau“-Specials auch über die Hochzeit von Bernhard und Lena berichten.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

"Alle Infos zu "Bauer sucht Frau" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/bauer-sucht-frau.html.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

"

Themen folgen