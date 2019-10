04:25 Uhr

Bauer pflügt teilweise Gemeindeweg um und bekommt viel Ärger

27-Jähriger aus dem Augsburger Land will sich das zurückholen, was seiner Familie gehört. Das bringt ihn vor Gericht, wo es auch um einen Grenzstein geht.

Von Maximilian Czysz

Eine Freiheitsstrafe eingehandelt hat sich ein 27-jähriger Landwirt aus dem Augsburger Land, weil er den Seitenstreifen eines Gemeindewegs umgepflügt hatte – absichtlich, wie sich gestern am Amtsgericht Augsburg herausstellte. Die Grenze verlaufe falsch, behauptete der Mann. Er habe sich nur das zurückgeholt, was seiner Familie gehöre.

Nach der Schilderung des 27-jährigen Angeklagten und seines Vaters sei schon vor Jahren der Grenzstein bei Arbeiten an dem Weg von seiner ursprünglichen Stelle entfernt und nicht mehr korrekt gesetzt worden. Es gebe aber noch andere Grenzsteine, die sich direkt unter dem Weg befinden und beweisen könnten, dass die Grenze anders verlaufe. Und: Der Gemeindeweg sei von Zeit zu Zeit in den Acker der Familie gewandert. Dann wurde er vor einem Jahr saniert und befestigt, was für die Landwirte bedeutete: Sie haben nach ihrer Schilderung 150 Quadratmeter Fläche verloren. Als Beleg führte der 27-Jährige eine Kontrollmessung im Rahmen der EU-Agrarförderung an – bei ihr sei angeblich festgestellt worden, dass die Fläche im Grundkataster 150 Quadratmeter größer ist.

Die genauen Grenzen lassen sich nicht feststellen

Der Bürgermeister die Gemeinde ging von einem korrekten Grenzverlauf aus. Er hatte den Vorfall im Mai 2019 bei der Polizei angezeigt. Den Weg wieder in den alten Zustand zu versetzen, kostet rund 6000 Euro. Ohne den Grünstreifen verliere der etwa drei Meter Weg womöglich an Stabilität, wenn er von schweren landwirtschaftlichen Maschinen befahren wird. Der Bürgermeister und ein Mitarbeiter des Bauamts hatten den Schaden dokumentiert – auf einem Foto ist zu sehen, dass teilweise Kies im Acker liegt. Der Vater des Angeklagten, der in der Verhandlung kurzerhand als Zeuge aussagte, berichtete von alten Plänen. Auf ihnen müsste alles korrekt vermerkt sein. Weil die Dokumente aber nicht verfügbar waren und sich damit auch nicht die genauen Grenzen nachvollziehen ließen, wurde die Angeklage eingeschränkt. Der Vorwurf, dass der 27-Jährige einen Grenzstein entfernt hatte, um sein eigenes Feld zu vergrößern, wurde fallen gelassen.

Landwirt stand vor kurzem schon einmal vor Gericht

Im Raum stand aber weiterhin die Sachbeschädigung. Der Angeklagte versuchte Richterin Demeter seinen Blickwinkel zu verdeutlichen. Der angeblich falsch verlaufende Weg auf dem Acker der Familie sei wie „eine Streusalzkiste, die Ihnen jemand plötzlich auf ihr Grundstück stellt“. Richterin Demeter hielt entgegen: „Aber Sie können doch nicht eigenmächtig andere Sachen kaputt machen. Sie hätten den Rechtsweg beschreiten und die Grenze neu vermessen lassen müssen. So muss man das klären.“ Der Angeklagte beharrte auf das Eigentum der Familie und forderte einen Ortstermin. Staatsanwältin Yvonne Möller versuchte es dem 27-Jährigen anders beizubringen: „Wie wäre es denn, wenn Sie versehentlich Mais auf dem Grund der Gemeinde ansäen und die Gemeinde dann Ihren Mais rausreißt?“ Sie forderte für den bereits vorbestraften Mann, der ohne Rechtsanwalt vor Gericht erschienen war, eine sechsmonatige Freiheitsstrafe. Der letzte Vorfall – unerlaubter Waffenbesitz und Tiermisshandlung – liege erst vier Monate zurück. Richterin Demeter folgte dem Antrag. Der 27-Jährige darf sich jetzt in den kommenden drei Jahren nichts zu Schulden kommen lassen. Außerdem muss er 80 Arbeitsstunden ableisten.

