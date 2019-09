vor 30 Min.

Bauhaus mit Farben aus Diedorf

Museum in Dessau wurde mit Lasur von Keimfarben bemalt

Vor wenigen Tagen hat das neue Bauhausmuseum in Dessau eröffnet – passend zum 100-jährigen Jubiläum der Hochschule für Gestaltung. Nach dem Haus-im-Haus-Prinzip entwarf ein spanisches Büro einen scheinbar schwebenden Betonbaukörper in einer leichten Hülle aus Glas. Um die Betonoberflächen zu veredeln, setzten die Planer auf eine Lasur der Diedorfer Firma Keimfarben.

In einem europaweit ausgeschriebenen Architekturwettbewerb mit 831 Einsendungen setzte sich das junge Büro addenda aus Barcelona durch. Als „Black Box“ konzipiert, zeigt sich das Museum nach außen geschlossen und bietet mit seinen schweren Betonwänden ausreichend thermische Masse, die es erleichtert, stets ein ausgeglichenes Raumklima für die schonende Präsentation der Exponate bereitzustellen.

Um die „Black Box“ als zentrales, eigenständiges Element zu betonen, wurden die Wände farblich behandelt. Kamen sämtliche Betonoberflächen zunächst im gleichen Grauton aus der Schalung, so wurden sie in zwei unterschiedlichen Tönen aus dem Hause Keimfarben gefasst. Die unteren Baukörper, auf denen die Box ruht, erhielten eine aufhellende Lasur in einem Lichtgrau, der lange, schwebende Körper dagegen eine stark verdunkelnde Lasur in einer Anthrazit-Nuance.

Die ruppige Erscheinung der Wände blieb erhalten: Als mineralische Beschichtung bewahrt die Lasur die raue, offenporige Betonstruktur, da sie keinen Film auf der Oberfläche bildet, heißt es in der Mitteilung der Firma Keimfarben. Auch im Inneren der Box zeigen die Wände nun den dunklen Farbton. (AL)

Themen folgen