Bauherren in Meitingen müssen noch etwas warten

An der Donauwörther Straße in Meitingen soll ein neues Wohngebiet entstehen. Die Planung wurde im Gemeinderat vorgestellt.

In Meitingen sollen neue Häuser entstehen. Ausgrabungen verzögern jedoch das Projekt. Dafür wird es aber etwas geben, was sonst in der Umgebung niemand hat.

Von Elli Höchstätter

Hier ein Hügel, da ein Graben. Das Gelände an der Donauwörther Straße in Meitingen sieht so aus, als hätte sich ein riesiger Maulwurf durchgegraben. Die Bodenarbeiten sind aber nicht tierischer, sondern menschlicher Natur. Der Grund: Im Erdreich gibt es Interessantes zu entdecken. Seit 2016 suchen die Fachleute nach Überresten aus der Vergangenheit und sind noch lange nicht damit fertig.

Dabei sollten auf dem rund 15000 Quadratmeter große Areal bereits die Häuser in die Höhe wachsen, denn die Fläche ist ein neues Baugebiet. Bauwillige haben sich bereits auf eine Liste setzen lassen. Gerne würden sie ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen – doch sie müssen sich gedulden.

Zeit, um das Baugebiet in aller Ruhe zu planen

Das habe zumindest einen Vorteil, erklärte Bürgermeister Michael in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Denn während in der Erde gebuddelt wird, bleibt Zeit, um das Baugebiet in aller Ruhe zu planen. Dabei sollen auch die Bauinteressenten die Möglichkeit bekommen, ihre Vorschläge in die Planung einzubringen.

In der jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Rat mit einigen Details der Straßenführung für das neue Baugebiet, in dem 14 Einfamilien- beziehungsweise Doppelhäuser sowie vier größere Wohngebäude entstehen sollen. Bei den Beratungen stand die besondere Gestaltung des rund 15.000 Quadratmeter großen Areals im Vordergrund.

Es wird eine zwölf Meter breite Angerstraße gebaut

Das Baugebiet wird einen Charakter haben, den es in dieser Form in Meitingen und auch in den umliegenden Gemeinden noch nicht gibt. Der Grund: Es wird eine zwölf Meter breite Angerstraße gebaut, die das Gebiet erschließt. Zum Vergleich: Eine normale Straße ist ansonsten sechs Meter breit.

Doch diese Gestaltung muss auch durchdacht werden. So sollte beispielsweise das Müllauto wenden können und die nötigen Stellplätze bereitgestellt werden. Mit der Detailplanung der Erschließung hatte sich das Ingenieurbüro Tremel aus Augsburg auseinandergesetzt. Die Umsetzung und die 3-D-Ansichten überzeugten das Gremium.

Nun werden die Interessenten für die Bauplätze nochmals Post von der Gemeinde bekommen. Laut Higl wurden bereits Briefe verschickte, um sich bei den Bauwilligen für die Verzögerungen zu entschuldigen. In dem neuen Schreiben sollen die Interessenten über die aktuelle Planung informiert werden, um ihre Anregungen einzubringen.

