Bauherren in Meitingen müssen noch länger warten

Bereits seit 2016 wird auf dem Gelände des künftigen Baugebiets an der Donauwörther Straße nach Überresten aus der Vergangenheit archäologisch gegraben.

An der Donauwörther Straße dauern die Ausgrabungen bereits seit dem Jahr 2016 an. Das neue Baugebiet hat eine einzigartige Besonderheit in seiner Gestaltung.

Von Elli Höchstätter

VFür die künftigen Häuslebauer ist es ein Nervenspiel. Die Bauherren haben schon die Nachricht, dass sie ein Grundstück im neuen Baugebiet an der Donauwörther Straße bekommen werden. Dabei hatten sie Glück, denn die Zahl der Bewerber für die begehrten Grundstücke war deutlich größer als die Zahl der verfügbaren Plätze. Doch nun werden die Glückspilze ausgebremst.

Auf dem Areal finden seit 2016 Ausgrabungen statt. Und die Archäologen sind noch nicht fertig. Bürgermeister Michael Higl geht davon aus, dass noch das ganze Jahr über nach Überresten aus der Vergangenheit gegraben wird. Wie lange die Archäologie dort schließlich tätig sein wird, kann er derzeit nicht sagen.

Gestaltung steht im Vordergrund

Mit diesem neuen Baugebiet, in dem 14 Einfamilien- beziehungsweise Doppelhäuser sowie vier größere Wohngebäude entstehen, beschäftigte sich nun der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Bei den Beratungen standen aber nicht die Ausgrabungen, sondern die besondere Gestaltung des rund 15.000 Quadratmeter großen Areals im Vordergrund.

Das Baugebiet wird einen völlig anderen Charakter haben, den es in dieser Form in Meitingen und auch in den umliegenden Gemeinden noch nicht gibt. Der Grund: Es wird eine zwölf Meter breite Angerstraße gebaut, die das Gebiet erschließt. Zum Vergleich: Eine normale Straße ist ansonsten sechs Meter breit.

Sich wieder zum Ratschen oder Spielen treffen

Das breite Asphaltband soll mit Bepflanzung aufgelockert werden. Ziel der Planer war es, dass man sich wieder auf der Straße trifft, zum Ratschen oder Spielen. Das heißt, die breite Straße ist das, was normalerweise der Vorgarten ist. Somit können dort die vorgeschriebenen fünf Meter, die vor einer Garage liegen müssen, in den Angerbereich verlegt werden.

Doch nun wollen die Häuslebauer, die schon nicht bauen können, wenigstens planen. Doch nun zeigt sich, dass der Teufel im Detail steckt. Denn nun geht es um Fragen, wie und wo genau die Parkplätze liegen oder wo ein Baum steht. Martin Jäger (CSU) sah das Problem, dass in dem Baugebiet viel los sein wird und es dann Ärger rund um die Parkplätze gibt.

Verkehrssicherheit muss gegeben sein

Bauamtsleiter Thomas Dahlmann sagte in Richtung der Planer, dass auch die Anforderungen, die ansonsten für ein Baugebiet gelten, hinhauen müssen, wie beispielsweise die Verkehrssicherheit oder dass ein Müllauto dort fahren und wenden kann. Florian Möckel (CSU) hatte den Eindruck, dass man dort unbedingt was Neues machen wolle, dabei aber zu wenig auf die künftigen Häuslebauer eingehe. Eine Animation, wie der Angerbereich einmal aussehen könnte, wünschte sich dagegen Werner Grimm (SPD).

Schließlich einigten sich das Gremium, das Angerkonzept weiterzuverfolgen. Allerdings sollen die Planer einen weiterführenden Entwurf vorlegen, in dem breite Anger alle Vorgaben einer Erschließungsstraße einhält.

