Bauhoffest in Göggingen

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Das Bauhoffest findet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, statt. Am Samstag wird das Fest um 17 Uhr vom Kolping-Blasorchester eröffnet, das bis circa 22 Uhr spielt. Am Sonntag sorgt ab 10.30 Uhr die Kolping-Big-Band für Stimmung während des Swing-Frühschoppens mit Weißwurstfrühstück, und ab 17 Uhr läutet das Kolping Blasorchester den Abend ein und gestaltet ihn mit Polka-, Marsch- und Walzerklängen.

Die Geschichte „Nick und der Sommer mit Oma“ wird am Dienstag, 16. Juli, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können an der kostenlosen Stunde teilnehmen.

Immer freitags um 20.30 Uhr gibt es „SommerNachtsKonzerte“ in der Kirche St. Thaddäus, Ulmer Straße 63. Weiter geht es am Freitag, 19. Juli, mit „Orgelplus“ Das Konzert bestreiten Marianne Plöckl (Trompete), Oliver Peetz (Steirische Harmonika) und Werner Zuber (Orgel).

„Die verschlungenen Lebenswege der Enkel und Enkelinnen Kaiser Maximilians I. (Eleonore, Karl, Isabella, Ferdinand, Maria und Katharina)“ sind Thema von Marianne Schuber am Mittwoch, 17. Juli, 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91.

Eine Exkursion über das Gaswerksgelände bieten die Gaswerksfreunde am Samstag, 20. Juli. Treffpunkt 13 Uhr am Eingangsportal, August-Wessels-Straße 30. Robustes Schuhwerk ist empfohlen. Anmeldung unter 0821/60998998 oder ckislinger@t-online.de.

Der Schafkopfclub Pfersee 1 lädt zum Preisschafkopf am Samstag, 20. Juli, um 19.30 Uhr in die Gartenkantine Uhlandwiese, Uhlandstraße 105, ein. Anmeldung ab 18 Uhr unter Tel. 0176/ 84033645. (mus)

