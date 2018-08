vor 55 Min.

Baukultur fördern

Noch bis 31. August läuft Teilnahme an landkreisweiter Ausschreibung

Jeder Mensch verbindet mit dem Begriff „Heimat“ unterschiedliche Werte und Vorstellungen. Bei vielen spielt in Zusammenhang mit Heimat der Ort eine herausragende Rolle, an dem wir geboren und aufgewachsen sind. Doch das Aussehen der Ortschaften ist nicht statisch, denn seit vielen Jahrhunderten hinterlässt jede Generation ihre Spuren in Form von Kirchen, Häusern oder Nutzbauten.

Beitrag zum Erhalt einer lebenswerten Heimat

Deshalb hat der Landkreis Augsburg in diesem Jahr erstmals den Wettbewerb zur Förderung der Baukultur ausgelobt, der zeigen soll, dass es sowohl mit Gestaltungsmitteln der zeitgenössischen Architektursprache als auch mit Stilmitteln des „Schwäbischen Bauens“ oder bei der Umnutzung/Sanierung auch von denkmalgeschützten Altbauten gelingen kann, Bauaufgaben in vorbildlicher Art und Weise umzusetzen und damit aktiv zum Erhalt einer lebens- und liebenswerten Heimat beizutragen.

Noch bis Freitag, 31. August, sind deshalb interessierte Bauherrn und Architekten aufgerufen, ihre Bewerbungen für den „Wettbewerb zur Förderung der Baukultur im Augsburger Land“ einzureichen. (AL)

Nähere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und notwendigen Unterlagen sind unter www.landkreis-augsburg.de/wettbewerbbaukultur abrufbar oder können telefonisch beim Kreisbaumeister, 0821/3102-2426, oder der Kreisheimatpflege, 0821/3102-2576, erfragt werden.