vor 35 Min.

Baumfällung entsetzt die Grünen

Die Partei fordert eine Baumschutzverordnung für Neusäß

Die Grünen im Neusässer Stadtrat sind entsetzt über die Baumfällaktion auf dem Schuster-Areal. Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat Michael Frey in einer Pressemitteilung: „Bäume im Stadtgebiet müssen besser geschützt werden wegen ihrer vielfältigen Funktionen: Sie sind mechanische Luftfilter, Schallschutz, Schatten- und Feuchtigkeitsspender an heißen Tagen, sie liefern Sauerstoff und wirken als Kohlenstoffspeicher gegen den Klimawandel.“ Die Fällung so großer Bäume wie auf dem Schuster- areal könne nicht hingenommen werden. Es müsse ein Vielfaches an jungen Bäumen nachgepflanzt werden, um auch nur annähernd die Wirksamkeit der gefällten Bäume wieder zu erreichen. Die Grünen sehen sich in ihrer Forderung zum Erlass einer Baumschutzverordnung bestätigt. Unterstützt würden sie dabei im Stadtrat nur von der SPD, sodass Anträge bis jetzt immer abgelehnt worden seien. Dazu Stadträtin Ulla Schwinge-Haines: „Wir wollen erreichen, dass Bäume ab einer bestimmten Größe nur mit Zustimmung der Stadt gefällt werden können. Weil etwa der Erhalt und die Pflege großer Bäume für manche Eigentümer eine Belastung darstellen kann, haben wir vorgeschlagen, dass in solchen Fällen die Stadt hier beratend und unterstützend tätig wird.“

Damit Rodungen wie die auf dem Schusterareal vermieden würden, sei eine Baumschutzsatzung wichtiger denn je, gerade in Zeiten zunehmender Bautätigkeit, so Frey. Damit bringe die Stadt auch zum Ausdruck, welchen Stellenwert sie Bäumen einräume. (AZ)

Themen folgen