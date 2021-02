vor 4 Min.

Baumfällungen: Keine weiteren Proteste auf dem Gersthofer Festplatz

Aktivisten besetzten am Montag Bäume am Festplatz Gersthofen, um Fällungen zu verhindern. Am Dienstag war dort niemand mehr.

Plus Am Montag gibt es zum geplanten Start der Baumfällungen auf dem Gersthofer Festplatz große Aufregung. Am Dienstag zeigt sich dort ein ganz anderes Bild.

Von Gerald Lindner

In diesem Frühjahr sollen die Arbeiten für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums auf dem ehemaligen Festplatz in Gersthofen starten. Zur Vorbereitung der Baustelle sollen Bäume gefällt werden. Dies wollten Klima-Aktivisten am Montag verhindern. Sie hängten schon früh morgens Transparente auf und besetzten mehrere Bäume auf dem Parkplatz an der Ecke Schubert-/Tiefenbacherstraße. Trotz Polizei vor Ort und mehreren Stunden Diskussionen mussten die Arbeiter wieder abziehen. Zuvor waren die Bäume bei den Parkbuchten unmittelbar an der Tiefenbacherstraße gefällt worden.

Etwa 30 Bäume sollen auf dem Gersthofer Festplatz weichen

Am Dienstag nun zeigten sich keine Klimaaktivisten auf dem leeren Grundstück. Und es waren auch keine Arbeiter vor Ort zu sehen. Insgesamt sollen laut Landratsamt rund 30 Bäume weichen. Sie würden allerdings nach Fertigstellung der Gymnasiumsgebäude dem genehmigten Grünplan zufolge durch 80 Bäume mit einer Höhe zwischen vier und fünf Metern ersetzt.

In einer Mitteilung nach Ende der Protestaktion hakt Organisatorin Ute Grathwohl nach. Die in Aussicht gestellten Baumneupflanzungen werden erst in vielen Jahren vergleichbar viel CO₂ binden können wie der aktuelle Baumbestand. "Doch der eigentliche Skandal liegt darin, dass der Landkreis das neue Schulgebäude nicht in klimaneutraler Bauweise errichtet (Passivhausstandard), sondern im veralteten KfW 55", so Grathwohl. "Durch das Bauvorhaben trägt der Landkreis also aktiv zur Erdaufheizung bei. Dabei sollte der Landkreis doch in Sachen Klimagerechtigkeit eine Vorbildrolle einnehmen!"

Die Baumfällungen seien für die Realisierung der neuen Schulgebäude absolut erforderlich, betonte das Landratsamt am Nachmittag nach der Protestaktion.

