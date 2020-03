Baumfällungen in Neusäß: Vorwürfe an die Grünen

Plus Erst ging es nur ums Neusässer Schuster-Areal, jetzt auch um die Waldstraße. Warum Zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann jetzt gegen die Grünen schießt.

Gab es in Neusäß in letzter Zeit noch mehr illegale Baumfällungen als die Abholzungsaktion auf dem Schuster-Areal? Auf Wunsch aus dem Stadtrat hat die Bauverwaltung der Stadt jetzt einige Fälle untersucht. Auf zwei Grundstücken in der Waldstraße, so der Verdacht, seien Bäume nicht mehr da, die im Bebauungsplan jedoch als schützens- und erhaltenswert gekennzeichnet waren. Darunter ist auch das Grundstück von Andreas Weigel. Er hat sich für den Erhalt der Waldstraße in ihrer jetzigen Form eingesetzt.

Jürgen Kaiser von der Bauverwaltung ging der Sache nach. In einem Fall geht es um zwei Laubbäume. Einer ist wohl zwischen 2006 und 2009 entfernt worden, der andere bereits vor 2017. Für beide Bäume gebe es inzwischen Nachpflanzungen auf dem Grundstück, so Kaiser. Im anderen Fall geht es um das Grundstück von Andreas Weigel, das auf einem Luftbild von 2018 noch „deutlich grüner“, so Jürgen Kaiser, erschien, als es sich heute präsentiert. Dort ist unter anderem im Zuge anstehender Bauarbeiten, wie mit der Verwaltung abgestimmt, eine Esche gefallen. Die Genehmigung stammt aus dem Jahre 2015, umgesetzt wurde sie erst jetzt. Möglicherweise seien weitere schützenswerte Bäume schon durch den Vorbesitzer entfernt worden, so Jürgen Kaiser.

Baumfällungen Neusäß: Kugelmann spricht von Doppelmoral

Gerade dieser Fall brachte Wilhelm Kugelmann dennoch in Rage. Er spricht von Doppelmoral. „Bäume im Kobelwald umarmen und auf dem eigenen Grundstück geschützte Bäume umsägen, eine Doppelmoral, die sich in unserer Gesellschaft immer weiter ausbreitet.“ Im Anschluss an die Sitzung will Andreas Weigel, diesen Vorwurf allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Er betont, für einen anstehenden Neubau hätte er neben der Esche Brombeergestrüpp und Haselnusssträucher entfernt, die Bauverwaltung vermutet, es könnten auch junge Bäume darunter gewesen sein. „Durch das Fehlen der Büsche und Dornen sieht das Grundstück tatsächlich aktuell nicht sehr schön aus“, gibt er zu.

Nach dem Hausbau solle der Garten aber wieder angelegt werden, eine Nachpflanzung für die Esche sei geplant. Was ihn zudem ärgert: Nur zufällig hatte er davon erfahren, dass sein Grundstück Thema im Bauausschuss sei. Er fühle sich, als werde ein Prozess ohne den Angeklagten gemacht. Gleichzeitig schoss Zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann aber auch noch in eine andere Richtung: Er warf den Grünen vor, sie hätten sich gemeinsam mit den Freien Wählern „vor den Karren jener Leute sperren lassen“, denen es bei ihrem Votum gegen den Ausbau der Waldstraße in Wirklichkeit wohl eher darum ging, „Erschließungsbeiträge auf Kosten der Allgemeinheit zu sparen“. Auch das weist Andreas Weigel von sich. Hier sei ein Aufschrei der Grünen allerdings ausgeblieben, so Kugelmann.

Den gab es allerdings, als Grundstücksbesitzer Johann Schuster vor einigen Wochen Bäume entfernt hatte, die im Bebauungsplan für das Schuster-Areal als schützenswert gekennzeichnet waren.

Inzwischen liege ein nachträglicher Baumfällantrag vor

Ein Gutachten sei zu dem Schluss gekommen, dass die Bäume nicht mehr verkehrssicher seien, so Johann Schuster damals. Inzwischen liege der Verwaltung ein nachträglicher Fällantrag vor, so Jürgen Kaiser von der Bauverwaltung. Auch hielten Fachleute im Haus den Verweis auf die mangelnde Verkehrssicherheit für schlüssig. Die Fraktion der Grünen hatte damals das nicht rechtmäßige Vorgehen angeprangert. Mit einer Baumschutzverordnung, die sie seit Langem fordern, hätte die Abholzung verhindert werden können, so der Tenor damals. Auch die SPD-Bürgermeisterkandidatin Susanne Höhnle hatte sich am bei einer Podiumsdiskussion am Wochenende für solch eine Verordnung eingesetzt.

Das sei nicht richtig, so Wilhelm Kugelmann jetzt. Die Festschreibung eines Baumes im Bebauungsplan sei ein viel höherer Schutzstatus als eine Baumschutzverordnung. „Dem skrupellosen Vorgehen und Missachtung von Recht und Gesetz durch einige wenige ist schwer beizukommen“, sagte er deutlich.Auch die Deutsche Bahn hat eine Linde vor dem Bahnhof Westheim entfernt, die bereits auf Postkarten aus dem Jahr 1900 als stattlicher Baum zu sehen ist, so Kugelmann im Bauausschuss. Fotos zeigen jedoch deutlich: Das Holz war stark von einem Pilz geschädigt, der Baum hätte umfallen oder abbrechen und Menschen verletzten können. Allerdings: Richtig wäre gewesen, die geplante Fällung zuerst bei der Stadt zu melden.

Baumfällungen: Fakten an das Landratsamt weitergegeben

„Die Grünen verurteilen unrechtmäßige Fällungen sehr wohl gleichermaßen in jedem Fall“, reagierte Maria-Stephanie Kemmerling für die Fraktion auf die Kritik von Wilhelm Kugelmann. Und auch Wolfgang Weiland sagte für die Freien Wähler: „Wir sind grundsätzlich gegen illegale Abholzungen.“ „Das sind wir alle“, so Wilhelm Kugelmann abschließend. Der Ausschuss kam schließlich auf den gemeinsamen Nenner, dass das Vorgehen in jedem Fall missbilligt werde. Die Fakten würden nun ans Landratsamt weitergegeben mit der Hoffnung, dass Bußgelder ausgesprochen würden.

